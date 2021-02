Il gatto è un animale molto curioso, particolare e tendenzialmente indipendente. Il rapporto che instaura con il suo umano di riferimento è speciale. Può capitare di notare che, a volte, i nostri felini dimostrino di voler ricevere particolari attenzioni, specialmente quando stanno mangiando. Perché questo accade? Ecco svelato il motivo per cui il gatto vuole le coccole mentre mangia, ma prima spieghiamo il rapporto tra i gatti e le coccole.

I gatti e le coccole

I gatti sono animali affettuosi, ma non tutti amano essere abbracciati, coccolati ed accarezzati sempre. Al contrario del cane, infatti, il gatto ama ricevere le coccole ma soltanto quando vuole e il momento adatto lo decide lui: in caso negativo, il felino si dimostrerà contrariato allontanandosi. Diversi suoi atteggiamenti a noi umani restano da sempre misteriosi. Ma a molti sarà capitato di notare che, spesso, il gatto cerca le coccole mentre sta mangiando. In questo articolo spieghiamo il perché e dunque ecco svelato il motivo per cui il gatto vuole le coccole mentre mangia.

Coccole e cibo

Per il gatto il momento del cibo è un momento speciale e felice della sua routine e il fatto che egli ci chieda le coccole proprio in quel momento significa che si fida di noi e ci ama. Averci accanto a lui mentre sta mangiando gli infonde sicurezza e gli ricorda l’amore e la protezione della mamma quando era soltanto un cucciolo. Il volerci accanto nel momento del pasto, momento in cui i gatti sono totalmente vulnerabili, dimostra piena fiducia nei nostri confronti e questo gesto porterà a rafforzare il rapporto con il nostro felino.

Consigli

Se abbiamo adottato da poco un gatto e si dimostra diffidente, oppure fatica ad ambientarsi e si mostra irrequieto, consigliamo di approcciarsi a lui coccolandolo nel momento del pasto. Questo gesto lo porterà ad associarci ad un momento piacevole della loro giornata e li aiuterà a fidarsi di noi ogni volta di più.

