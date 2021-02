Chiunque abbia posseduto un chihuahua non può non aver notato la tendenza di questa razza canina a tremare tanto.

Dietro a questo comportamento vi sono delle motivazioni che ogni padrone dovrebbe conoscere in maniera da poter aiutare al meglio il proprio cane. Per questo motivo oggi capiremo i tre motivi più comuni per cui il chihuahua trema e quando è necessario intervenire.

Se il chihuahua tende a tremare non c’è sempre da preoccuparsi

Alla base dei tremori del nostro piccolo chihuahua vi sono delle caratteristiche fisiologiche per cui il padrone non si deve eccessivamente preoccupare.

Tutti quanti i cani di piccola taglia tendono, infatti, ad avere un metabolismo veloce che li predispone a tremare quando sono eccessivamente eccitati.

Allo stesso modo questa caratteristica li rende molto più suscettibili ai cambi di temperatura. Questo fattore è particolarmente importante per i chihuahua, in quanto questa razza ha una costituzione esile oltre a registrare una scarsa presenza di grasso sottocutaneo. Per questa razza canina il tremore diventa quindi un espediente fondamentale per combattere il freddo e regolare naturalmente la temperatura corporea.

Un piccolo cappottino da far indossare al nostro amico quando fa particolarmente freddo potrebbe risultare risolutivo per poterlo aiutare a vivere meglio.

Quando è invece il caso di prestarci attenzione

Nel caso si noti il nostro chihuahua tremare anche quando non è eccitato e non fa freddo è, invece, il caso di contattare il proprio veterinario.

I tremori potrebbero essere causati da uno sviluppo errato del cervelletto. È meglio, quindi, affidarsi a un esperto per appurarne appieno le cause e capire in che modo procedere per il bene dell’animale.

Abbiamo visto, dunque, perchè se il chihuahua tende a tremare non c’è sempre da preoccuparsi. Poche attenzioni da parte del proprio padrone sono bastanti a far vivere il nostro amico a quattro zampe al meglio.