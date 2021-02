La pandemia sembrava avere bloccato le assunzioni, ma i fatti ci stanno (fortunatamente) mostrando una realtà diversa. Anche il Sud Italia, purtroppo noto per la disoccupazione dilagante, sta avendo la sua rivalsa.

In questo articolo tratteremo infatti del nuovo concorso per 67 posti di lavoro in un Comune del Sud Italia. Requisiti e modalità di partecipazione qui riportati in breve, saranno disponibili in modo più dettagliato all’apposito link riportato di seguito.

Il Comune di Bari ha recentemente pubblicato tre bandi di concorso per diverse figure professionali. Ecco i dettagli.

Nuovo concorso per 67 posti di lavoro in un Comune del Sud Italia. Requisiti e modalità di partecipazione

I bandi prevedono rispettivamente l’assunzione di 35 unità di Istruttore di Polizia locale, 12 di Funzionario specialista contabile e 20 di Istruttore amministrativo finanziario.

Le figure di Istruttore rientrano nella categoria C posizione economica C1, mentre la figura di Funzionario rientra nella categoria D posizione economica D1.

Per tutti e tre i bandi, è necessario possedere i cosiddetti requisiti generali. Tra questi rientrano la cittadinanza italiana, la maggiore età, il godimento dei diritti politici, l’idoneità fisica all’impiego e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo.

Accanto ai requisiti generali, ciascuno dei tre concorsi riporta quelli specifici relativi alla specifica funzione che si andrà a ricoprire. In tal senso, per le figure di Istruttore è possibile partecipare con il Diploma di maturità. Diversamente, il concorso da Funzionario richiede come requisito di partecipazione il possesso del Diploma di laurea triennale o della Laurea magistrale.

Modalità di presentazione della domanda

È possibile presentare la domanda di partecipazione per i tre concorsi entro e non oltre il 25 marzo dell’anno in corso, compilando l’apposito form online. Per la registrazione al portale, è necessario autenticarsi attraverso il proprio SPID cliccando su “Accedi” nel sito del Comune. Una volta autenticatisi con le proprie credenziali, basterà andare alla sezione “Bandi di concorso” (link qui) e compilare la domanda della selezione prescelta.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia all’apposito link contenente le specifiche per ciascun bando.