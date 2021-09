Il tempo è una linea retta che proietta il suo moto in avanti. È impossibile vivere in un tempo diverso dal presente ed è altrettanto impossibile prevedere il futuro. L’unica cosa che per natura ci è consentito fare, è ricordare ciò che è già successo nel passato.

Ma ci siamo mai chiesti come fa il nostro cervello ad avere memoria di ciò che è successo? Scopriamolo insieme.

Ecco svelato come fa il nostro cervello a ricordare il passato

Quando viviamo una nuova esperienza, entra in azione un circuito neuronale, che la immagazzina. Questo circuito collega alcune strutture del cervello con altre parti dell’ippocampo e ogni parte riesce ad immagazzinare diversi dettagli di uno stesso ricordo. I ricordi, infatti, sono composti da diversi dettagli, come, ad esempio, il luogo in cui si è svolto l’evento o le emozioni che ci ha suscitato e determinata situazione vissuta.

I neuro scienziati sostengono che quando rievochiamo i ricordi, nel nostro cervello si attiva il così detto “circuito ippocampale” originario, cioè il circuito primario della memoria. Ad oggi, però, i neuro scienziati del MIT hanno dimostrato che il richiamo di un ricordo coinvolge una sorta di circuito di “deviazione”, che sarebbe un circuito diverso da quello della memoria originale.

Le dichiarazioni degli scienziati

Secondo il professore di biologia e neuroscienze di Picower, il dottor Susumu Tonegawa, lo studio è basato su una delle domande principali che gli studiosi si sono sempre posti sulla ricerca delle funzioni del cervello. Ossia, il modo in cui il cervello riesce a ricordare e recuperare le informazioni dei ricordi e degli episodi vissuti durante la vita.

Lo studio ha portato a dedurre che esistono circuiti differenziali per il recupero e la formazione dei ricordi. Ma non è tutto.

Questo circuito che riporta alla mente la memoria, non era mai stato osservato prima in un’altra specie di animali vertebrata. L’essere umano, quindi, ha davvero un privilegio unico, per quanto riguarda il richiamo della memoria.

Dunque, ecco svelato come fa il nostro cervello a ricordare il passato. Il corpo umano è davvero incredibile e ricco di sorprese, non finisce mai di stupirci e ci sono ancora innumerevoli verità di cui non siamo a conoscenza. Mentre la ricerca va avanti, noi ci teniamo informati e teniamo sempre accesa la curiosità.

