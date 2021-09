Essere in un momento di nervosismo, fare le pulizie in casa o star per affrontare una nuova sfida. Quante volte ci è capitato di parlare da soli? E magari sorpresi sul più bello, ci è stato chiesto “ma con chi stai parlando?”. La risposta è sempre quella, “nulla, parlavo tra me e me”. Qualcuno storce il naso, qualcuno pensa che sia sinonimo di follia o qualche campanello d’allarme di un malessere interiore. Ma ne siamo davvero sicuri?

Scopriamo se parlare da soli è un bene o un male per la nostra salute mentale

Di certo non ci rende meno intelligenti. Una figura molto nota del 1900 che si dice avere l’abitudine di ripetersi le frasi lentamente e ad alta voce era niente poco di meno che Albert Einstein!

Magari non ambiremo a diventare scienziati, né a scoprire la formula per la vita eterna, ma scopriamo se parlare da soli è un bene o un male per la nostra salute mentale. Ci basterà sapere di questi studi, condotti dagli psicologi del comportamento. Scopriamoli insieme.

I 4 motivi che ne spiegano i benefici

Numero 1, parlare da soli ci renderebbe più intelligenti. No, non è una fake news ma uno studio pubblicato dal giornale Live Science su un campione di 20 persone che ha dimostrato come parlare da soli e ripetere le cose, solidifichi i nostri concetti e i nostri pensieri.

Numero 2, parlare da soli aiuterebbe ad affrontare e superare meglio i problemi. Dimostrazione ne sono proprio i bambini piccoli, che ripetendo ad alta voce i loro pensieri, imparano a conoscere il mondo attraverso i loro concetti. Quelli si trasformeranno in azioni, in esperienza e gli daranno modo di capire se pensieri e azioni potranno coincidere.

Numero 3, parlare da soli aiuterebbe a riorganizzare i pensieri. Sì, è una sorta di training autogeno per auto tranquillizzarsi e funziona! Parlare da soli dei propri problemi, ad alta voce, è un modo che permette di focalizzare e chiarire i pensieri. Questo, secondo la studiosa Linda Sapadin è un aiuto concreto che diamo a noi stesso per schiarirci le idee e capire che decisioni prendere.

Numero 4, il più prezioso da tenere a mente. Parlare da soli ci aiuterebbe a raggiungere i nostri obiettivi. Avere un obiettivo da tenere a mente e ripetercelo ad alta voce è un metodo per rendere le nostre azioni successive più concrete e abbandonare l’ansia da prestazione. Una vera e propria opera di autoconvincimento che ci consente di controllare meglio le emozioni.

Parlare da soli con noi stessi, dunque, ci renderebbe molto più autosufficienti e determinati. Molto più decisi e capaci di contare sulle nostre forze, nonché capaci di riconoscere ciò di cui abbiamo realmente bisogno.