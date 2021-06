Abbigliamento, trucco, smalti, colore e acconciature dei capelli, un’ottima fonte di ispirazione sono le foto di personaggi famosi sui social. Star e vip assecondano e inventano dei trend che poi dureranno per una stagione o anche di più. Ultimamente si è scatenata una moda molto singolare che riguarda le sopracciglia. Se fino a prima era in voga averle molto sottili, solo negli ultimi anni ha preso piede la moda di averle folte e piene. Adesso l’evoluzione prevede che siano pettinate perfettamente verso l’alto per riempire l’arcata sopraccigliare. La forma piena darà un aspetto incredibile al viso ed allo sguardo.

Per avere un look impeccabile arriva la strana moda delle sopracciglia pettinate con il sapone che sta spopolando tra vip e star: soap brows

Tradotto letteralmente vuol dire “sopracciglia insaponate”. Questo stile dona un effetto molto ordinato, disciplinato e lucido, dove ogni pelo sembra essere perfettamente separato dall’altro. Case cosmetiche già si sono attrezzate per accontentare coloro i quali vogliono seguire questa moda. Infatti per definire e delineare le sopracciglia serviranno strumenti e prodotti adatti e specifici. Oppure si possono utilizzare alternative casalinghe, chiedendo prima consiglio alla propria estetista.

Come realizzarle

Per realizzare l’effetto soap brows bisognerà armarsi di stencil per dare la forma e un pettine molto piccolo, meglio ancora se si utilizza quello apposito per sopracciglia. Oppure si potrà recuperare un vecchio mascara finito o un pennello piccolo. Per fissarle e dare quel caratteristico effetto lucido si dovrà usare la lacca, in alternativa sapone contenente glicerina o gel apposito. Pettinare per qualche minuto le sopracciglia verso l’alto. Non appena si sarà scelto il fissativo, che sia gel o sapone, si dovrà passare nel pettine, per poi pressarlo nelle sopracciglia finché non si sarà raggiunta la forma desiderata. È meglio utilizzare prodotti non chimici e scegliere quelli naturali per scongiurare irritazioni e fastidi alla pelle.

