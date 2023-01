Ecco svelati i trucchi per ammorbidire la carne di maiale e come marinarla per un ottimo secondo

Ci sono tanti tipi di carne che possiamo cucinare e mangiare. Specialmente la domenica ci teniamo a fare bella figura con gli ospiti. Se abbiamo deciso di preparare dei tagli di maiale, ci saranno utili alcuni metodi per renderli teneri.

La cucina italiana è tra le più ricche e apprezzate nel Mondo. I primi come la carbonara, le lasagne e i tortellini sono famosi e saporiti. Per quanto riguarda i secondi, la scelta del tipo di carne è molto vasta. Se preferiamo preparare ricette con tagli di maiale, possiamo scegliere costine, filetto, pancetta e tanti altri. A volte il risultato può deluderci. Vediamo come fare per rendere più morbida questa carne.

Ecco svelati i trucchi per ammorbidire la carne di maiale con pochi ingredienti

Sia che preferiamo la parte della pancia o il filetto, costine o braciole ma anche il taglio per l’arrosto, possiamo rendere più morbida la carne di maiale. Lo scopo principale sarebbe quello di rendere più tenere le fibre muscolari. Per farlo abbiamo alcune scelte. Possiamo usare un componente acido oppure degli enzimi. Attenzione però alle dosi e al tempo di marinatura. Con gli acidi otterremo altrimenti una carne più dura, mentre con gli enzimi una carne troppo molle e spappolata.

Prima di parlare dell’uso di certi alimenti, accenniamo a un metodo semplice. Ci riferiamo alla battitura. Come per le fettine di manzo, anche con la carne di maiale può servire l’uso di un batticarne con punte affilate. Queste permettono di ammorbidire le fibre. Se non abbiamo questo strumento, usiamo le mani.

Una marinatura per rendere più morbida la carne di maiale

Per una marinatura con degli acidi potremmo usare del semplice yogurt bianco non zuccherato. Un altro metodo consiste nel miscelare vino rosso con olio extravergine. Aggiungiamo sale, pepe ed erbe aromatiche a piacere, come timo, origano e maggiorana. Uniamo anche alcuni spicchi di aglio. Mettiamo la carne di maiale in una pirofila e copriamola con la marinatura. Per pezzi come le fettine o le braciole basterà un’ora. Per pezzi più grandi, come un arrosto, metteremo il contenitore in frigorifero per circa 24 ore.

La componente acida della marinatura potrebbe essere un vino rosso oppure del succo di limone, di arancia, di lime. Andrebbe bene anche dell’aceto.

Trascorso il tempo dobbiamo buttare il liquido poiché conterrebbe dei batteri.

Come usare gli enzimi

Abbiamo accennato a un altro modo per intenerire le fibre della carne. Gli enzimi contenuti soprattutto nell’ananas e nella papaya, infatti, possono servire allo scopo e in tempi più rapidi.

Dobbiamo procurarci, però, della frutta fresca. Tagliamo l’ananas a cubetti e mettiamolo nella centrifuga. Altrimenti usiamo il frullatore. Possiamo filtrare la polpa e usare il succo per marinare le braciole di maiale o altri pezzi. Ricordiamo di aggiungere un po’ di olio o del latte di cocco.

Con questo metodo servirà meno tempo rispetto a quello con gli acidi, circa 30/40 minuti.

Possiamo procedere allo stesso modo con la papaya. In commercio, inoltre, si possono trovare delle polveri a base di questo frutto. Per un chilo di carne basteranno due cucchiaini. Prima bagniamola con semplice acqua e poi massaggiamola con il preparato. Facciamo qualche foro con la forchetta e cuciniamo la carne.

Ecco svelati i trucchi per ammorbidire la carne di maiale, quindi. In questo modo otterremo un buon secondo.