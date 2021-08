Quando si parla di bambini il primo oggetto a cui tendiamo a collegarli sono i giocattoli. Essi fungono da intrattenimento, ma allo stesso tempo consentono di imparare ed esplorare. Insomma i giocattoli sono fondamentali per ogni bambino, tanto è vero che il diritto al gioco è sancito nella Convenzione sui diritti dell’infanzia.

Ma poiché in alcuni casi i giocattoli possono rivelarsi estremamente pericolosi, spetta a noi tutelare i bambini e saper selezionare saggiamente i giocattoli da dare.

Cosa non deve essere un giocattolo

Vi è da dire che ogni cosa per un bambino può diventare un giocattolo ed essere fonte di euforia. Ma ciò è sbagliato, in quanto può rivelarsi estremamente rischioso.

Anche ciò che a noi appare innocuo, potrebbe mettere a repentaglio la salute del bambino. E noi dobbiamo assolutamente scampare tutti i possibili pericoli, poiché certo lui non è in grado di percepirli.

Gli oggetti destinati agli adulti devono essere usati dagli stessi, poiché non studiati nelle loro parti per essere maneggiati da bambini. Sono questi i giocattoli da non scegliere per far divertire i bambini in totale sicurezza.

Perfino ciò che a prima vista potrebbe apparire come un giocattolo ma non lo è, non va assolutamente lasciato incustodito nelle loro mani. Un esempio di questo tipo sono bambole, riproduzioni di automobili, motociclette ecc., destinate al collezionismo o all’arredamento. O ancora puzzle da migliaia di piccoli pezzi.

È giocattolo solo ciò che è ideato come tale ed è sicuro che sia fabbricato appositamente per bambini e in modo meditato.

Sono questi i giocattoli da non scegliere per far divertire i bambini in sicurezza

Necessario leggere sulle confezioni l’età di utilizzo riportata, se dovesse essere superiore a quella del nostro bambino, il giocattolo non è adatto.

Fondamentale poi conoscere le regole per riconoscere i giocattoli contraffatti ed evitare rischi alla salute dei nostri figli. Inoltre dobbiamo prestare attenzione a tutti quei dettagli, che pur sembrando insignificanti, potrebbero essere estremamente nocivi.

Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato a tal proposito ha fornito delle utilissime linee guida.

Poiché i bambini tendono a mettere in bocca qualunque cosa, bisogna assicurarsi che non possano inghiottire pezzi del giocattolo. Per questo motivo, in caso di elementi staccabili, bisogna accertarsi che le dimensioni non ne consentano l’ingerimento. Stesso discorso nel caso di eventuali inserti, controllare che non siano strappabili. Qualora vi fossero piccoli pezzi collocati internamente, non devono essere in alcun modo raggiungibili.

Non meno importanti materiali e vernici, che non devono essere tossiche, né facilmente infiammabili.

In presenza di corde nel giocattolo, lo spessore e la lunghezza devono essere tali da non poter formare cappi pericolosi o da potercisi impigliare. Rischiosi anche i giocattoli con bordi taglienti o spigoli appuntiti, i bambini potrebbero ferirvisi.

È importante che chiunque abbia a che fare con dei bambini, non solo li sorvegli, ma che sia accorto nel controllarne i giochi. A volte basta meno di quanto possiamo immaginare per farsi male e dobbiamo assolutamente scongiurare tali situazioni.