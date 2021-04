Tanto per iniziare vanno sfatate delle false convinzioni. Non è vero che in gravidanza bisogna mangiare per due. Così come non è opportuno in condizioni ottimali e di fisico sano, fare diete. A meno che non sia il medico specialista a dare precise indicazioni in merito per il sopraggiungere di particolari motivi.

Un certo aumento del peso è fisiologico e opportuno. Serve al feto. È necessario un aumento della quantità del sangue in circolo. Ci sarà maggiore peso dovuto al liquido amniotico e alla placenta. Partendo da un peso forma nella norma, però, dobbiamo stare attente a non sforare il margine compreso tra i 9 e i 12 chili.

Come fare

Molte celebrity mantengono una forma impeccabile in gravidanza. Ed ecco svelati i consigli delle vip per non ingrassare in gravidanza e conservare un fisico asciutto e sentirsi in forma senza accumulare un peso eccessivo.

È certamente fondamentale mangiare sano e nelle quantità giuste. A sorpresa, il mondo dell’ostetricia suggerisce di mangiare poco e spesso. Pianificare piccoli spuntini per evitare di arrivare in affanno e divorare l’impossibile.

Gli spuntini, però, vanno pensati al momento della spesa. Sicuramente vanno evitate le merendine, soprattutto se industriali. Meglio frutta, yogurt magro, pane integrale che dà maggiore senso di sazietà.

Colazione

No alla gustosissima nutella o marmellata. Nessuna concessione per le merendine e il latte intero. Meglio una bevanda calda zuccherata con un cucchiaino di miele. Pane integrale o ai cereali. Addirittura, alcuni suggeriscono un latticino non troppo grasso per il fondamentale apporto di calcio. E un frutto.

Pranzo

Evitiamo possibilmente il condimento in salsa. Normalmente è difficile da digerire. Vietatissime le bevande alcoliche. Molto importante, invece, è il giusto apporto di proteine, carboidrati e vitamine. Quindi pesce, carne (meglio se non troppo grassa), uova. Due fette di pane o una porzione discreta di pasta.

Merenda

Il criterio generale è sempre valido. No alle merendine, alle caramelle o al gelato alle creme. Ottimo uno yogurt magro o dei biscotti ai cereali. Un frutto o due fette di pane integrale e un cucchiaino di miele.

Cena

Va bilanciata in base a quanto scelto per il pranzo. Le ricette possono essere diverse. È importante rispettare il criterio di un giusto equilibrio tra proteine, vitamine e carboidrati. Quindi la verdura può essere consumata senza limiti quantitativi.

Da evitare, in generale, i sughi grassi, le fritture, la pelle e il grasso della carne e i formaggi molto grassi. Su tutti il super consiglio è quello di bere molto.

Ecco svelati i consigli delle vip per non ingrassare in gravidanza e conservare un fisico asciutto e sentirsi in forma senza accumulare un peso eccessivo. Se poi scappa l’affondo di nutella, il giorno dopo saremo più attente. Mai colpevolizzarsi. Dopo il parto, i chili scendono. A volte anche troppo.