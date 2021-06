Soprattutto in questi mesi, capita a molte persone di sentirsi per tutta la giornata stanchi e sottotono. A causa del caldo, infatti, ma anche del fatto che ogni attività in estate diventa più faticosa da portare a termine, spendiamo moltissime energie. Molte di più di quante magari ci capita di sprecare in una giornata invernale. Proprio per questa ragione dobbiamo cercare di salvaguardarci e mangiare alimenti che possano darci la giusta forza per affrontare i nostri impegni.

Fin dall’inizio

L’alimentazione, in questo caso, può rivelarsi il migliore degli alleati, così come anche il peggiore dei nemici. A seconda del cibo che scegliamo di mangiare quotidianamente, infatti, ci troveremo con più o meno energie. Per sfruttare al meglio gli alimenti, in molti suggeriscono di cominciare sin dall’inizio della giornata e dunque dalla colazione.

Questo cereale ha poche calorie, ma sazia subito e migliora tantissimo la concentrazione

Non esiste, d’altronde, pasto migliore della colazione per recuperare le energie necessarie ad affrontare la giornata che abbiamo davanti. Dobbiamo avere quindi la lungimiranza di scegliere i cibi non tanto per il loro gusto o sapore, ma più che altro per i nutrienti che presentano. Saranno questi ultimi, infatti, a fare la differenza nel corso della giornata. Vediamo, quindi, come questo cereale ha poche calorie, ma sazia subito e migliora tantissimo la concentrazione. Stiamo parlando dei comunissimi fiocchi d’avena.

L’avena è uno degli alimenti più consigliati e indicati per colazioni leggere e rigeneranti. Il motivo è molto semplice. Innanzitutto, presenta un basso apporto calorico, ma, nonostante ciò, riesce a donare un senso di sazietà importante, che può durare anche per diverse ore.

Dona, inoltre, e anche questo è molto importante, un’ottima base energetica e aiuta sia nella concentrazione che nel lavoro della memoria. Come possiamo vedere, quindi, sono tanti i benefici che si ottengono nell’inserire questo alimento nella propria dieta alimentare, specialmente se assunto a colazione appena svegli.