La cura dei capelli richiede tempo, soldi e prodotti adeguati. Ogni tipologia esige il proprio trattamento: shampoo per capelli ricci, lisci, secchi, balsamo, spuma sono solo alcuni dei prodotti che possiamo trovare nell’armadietto del bagno. È considerata una buona abitudine lavare i capelli due o tre volte a settimana. In una famiglia, in cui ciascun componente potrebbe avere necessità specifiche per i propri capelli, questo si traduce in una spesa mensile non indifferente. La spesa diventa subito più leggera grazie a questo pratico accorgimento nell’utilizzo dei prodotti di cura della persona.

La scelta dello shampoo e del balsamo

Scegliere lo shampoo giusto per i propri capelli non è un’operazione banale. Ogni persona potrebbe avere bisogno di un determinato shampoo in un periodo particolare dell’anno o in momenti specifici della propria vita. In generale, deve essere uno shampoo delicato con i capelli ma anche con il cuoio capelluto per evitare desquamazione della pelle e forfora. Bisognerebbe avere i capelli completamente bagnati prima di applicare lo shampoo e bisognerebbe evitare di utilizzare dell’acqua troppo calda per non indebolire i capelli rendendoli secchi e pesanti. Una volta lavati i capelli, utilizzare un balsamo per idratare i capelli ed evitare l’effetto crespo.

La cura dei capelli diventa una spesa consistente nel bilancio familiare. Tutto dipende dal numero di flaconi di shampoo che vengono acquistati nell’arco temporale. Questo ovviamente dipende dal numero di applicazioni settimanali per persona e soprattutto dalla quantità di shampoo utilizzata ad ogni lavaggio. Ma qual è la quantità giusta di shampoo da applicare? Un metodo intelligente utilizzato sia dalle nostre nonne, sia dai parrucchieri è il “metodo del bicchiere”. Bisogna sciogliere una nocciolina di shampoo (o una noce per capelli molto lunghi) in un bicchiere d’acqua grande e non aggiungerne altro. Questo consentirà di tenere sotto controllo il consumo di shampoo e la spesa per la cura della persona nella famiglia.