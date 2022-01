Superati i 40 anni si dovrebbe controllare la pressione del sangue sempre con una certa costanza. Il cuore contraendosi esercita una pressione arteriosa, detta sistolica, che permette al sangue di circolare tra vene e arterie. Il suo compito è quello di distribuire ossigeno e sostanze nutritive a tutte le cellule del corpo.

È possibile che l’ampiezza delle arterie diminuisca, ad esempio a causa presenza di depositi di grassi come lipidi e colesterolo. Il cuore per far circolare comunque il sangue deve esercitare un maggiore sforzo per vincere le barriere di grassi che incontra. Secondo le linee guida dell’European Society of Cardiology sono livelli ottimali di pressione sistolica (massima) e diastolica (minima) quelli inferiori rispettivamente a 120 mmHg e 80 mmHg. È normale una pressione sistolica tra 120 e 129 mmHg e diastolica di 80-84 mmHg.

L’ipertensione

Si comincia a parlare di pressione elevata (o ipertensione arteriosa) quando i valori, misurati più volte in giorni differenti, superano i 140 mmHg per la massima e i 90 mmHg per la minima. In Italia i dati parlano del 50% degli uomini e il 40% delle donne di un età compresa tra 35 e 74 anni che soffrono per la pressione alta. Spesso l’ipertensione è causata da un stile di vita non sano, ma per fortuna esistono dei rimedi naturali per abbassare la pressione alta velocemente e senza farmaci.

Gli esperti consigliano a tutti gli adulti sani in generale di misurare la pressione del sangue almeno ogni 3\5 anni. Questo perché l’ipertensione non causa disturbi immediatamente evidenti e molte persone convivono con essa senza rendersene conto. Con il passare del tempo però, la pressione tenderà ad aumentare e favorirà l’insorgere di patologie gravi come infarto, insufficienza renale ed ictus.

Ecco spiegato in valori come questi rimedi naturali abbassino la pressione alta senza farmaci

Gli esperti consigliano spesso uno stile di vita sano, il quale comprende abitudini quotidiane di qualità per molti versi ricorrenti (fare sport, dieta corretta ed altre). Molte volte, però, non si riesce a quantificare l’impatto reale di questi comportamenti sulla salute. Questo è, invece, in linea di massima possibile per l’ipertensione. Infatti è possibile elaborare uno schema sulla riduzione dei valori della pressione alta in base al comportamento corretto adottato.

Ecco spiegato in valori come questi rimedi naturali abbassino anche i livelli di pericolo per il sangue. Il primo rimedio è quello della riduzione di peso. Ogni 10 kg abbiamo una speranza di riduzione del pressione arteriosa sistolica (PAS) di 5-10 mmgH. Quando arriviamo al peso forma il valore può scendere fino a 15-20 mmHg. Dall’adozione di una dieta ricca di frutta, verdura e latticini a basso contenuto di grassi ci si aspetta una riduzione di 8-14 mmgH della PAS. Dalla riduzione del consumo di alcol dovrebbe diminuire la PAS di altri 2-4 punti. Un’attività fisica regolare, di almeno 30 minuti più volte a settimana, riduce fino a 14 mmgH la pressione arteriosa. La forte limitazione del sodio, cioè del sale dall’alimentazione, può arrivare togliere fino a 8 punti alla PAS.