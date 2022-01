Lo abbiamo scoperto durante il lockdown quanto ci piaccia stare con le mani in pasta.

Quei mesi così duri in cui il Paese è rimasto fermo per contenere il diffondersi della pandemia difficilmente ce li dimenticheremo. Se prima potevamo essere degli occasionali del fatto in casa, da quel momento abbiamo iniziato a fare veri numeri in cucina. Scorta di lievito ed eravamo a posto per giorni.

Molti poi hanno continuato proprio in virtù del ritrovato piacere di preparare il pane o la pizza da soli o in compagnia. Uno dei veri grandi protagonisti è stato proprio il pane; lo abbiamo preparato in tutte le versioni possibili ed immaginabili.

Siamo piuttosto certi del fatto che non tutti conoscano la ricetta di questi straordinari panini di cui sarà difficile non innamorarsi.

Una ricetta che arriva da lontano

I panini in questione, nel paese di origine, hanno un nome ben preciso. Stiamo parlando dei cosiddetti popover. Un incrocio tra dei muffin e dei bignè sono amatissimi soprattutto in America ed in Inghilterra.

È proprio qui che molti collocano le loro radici, e più precisamente nello Yorkshire del 1600!

Solo in un secondo momento furono esportati in America dai coloni, lasciando che poi fosse la loro bontà a fare il resto.

Oggi sono ancora molto amati e proposti soprattutto durante i brunch per una loro straordinaria caratteristica.

Per consistenza e sapore infatti si adattano benissimo sia ad accompagnare il salato che il dolce.

Sono ottimi dunque accanto a carni ed affettati come ad esempio il prosciutto, oppure spalmati di marmellate, crema di nocciole e quant’altro. Colazione, pranzo o cena, questi panini faranno la felicità di tutta la famiglia, grandi e piccini. Scopriamo la ricetta semplicissima.

Bastano 3 semplici ingredienti per preparare questi panini soffici come nuvole perfetti sia per il dolce che per il salato

Ingredienti:

200 g farina tipo 0;

360 ml latte riscaldato;

3 uova

sale q.b.

La prima cosa da fare è mettere in azione il forno a 200° C.

Per la crescita vaporosa dei panini, infatti, il calore ed il vapore che si creeranno nel forno sono fondamentali.

Nel frattempo prepariamo l’impasto setacciando la farina ed il sale, a cui aggiungeremo il latte e le uova.

Amalgamiamo il tutto e versiamo l’impasto ottenuto o in una teglia per muffin o in appositi stampi.

Inseriamo in forno e cuociamo per circa 45 minuti, durante i quali è fondamentale non aprire mai lo sportello, pena l’afflosciamento istantaneo di queste meraviglie.

Ed ecco che bastano 3 semplici ingredienti per preparare questi panini perfetti per ogni occasione, leggeri e morbidissimi. Impossibile resistere alla tentazione di provarli!

