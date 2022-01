Tra le preparazioni più amate di questo periodo troviamo la deliziosa torta di mele, un dolce che fa la gioia di grandi e piccini. Oggi proviamo proprio a cucinare un dolce simile, ma con un’importante differenza. Cercheremo insomma di prendere un piatto conosciuto e di dargli un tocco di originalità per valorizzarlo e renderlo un po’ diverso dal solito.

Cosa vedremo in questa ricetta? Di sicuro non solo mele in questa torta, ma anche un altro frutto molto amato, che impreziosisce il nostro dolce.

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare una deliziosa torta di mele e pere con marmellata. Si tratta di un dolce semplice, che ci richiederà soltanto 15 minuti di lavorazione, a cui aggiungere una mezz’ora di cottura. Questa simpatica variazione alla solita torta di mele sorprenderà sicuramente tutti i commensali.

Per preparare il nostro dolce avremo bisogno di questi ingredienti:

320 grammi di pasta sfoglia;

1 uovo;

2 mele tagliate a fette;

2 pere tagliate a fette;

succo di un limone;

100 grammi di mandorle tritate;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

2 cucchiai di zucchero di canna;

3 cucchiai di marmellata di albicocche.

Non solo mele in questa torta facile da preparare e ricca di ingredienti deliziosi

Iniziamo quindi la nostra preparazione.

Preriscaldiamo il forno a 200 gradi.

Ora disponiamo la pasta sfoglia su una teglia rivestita di carta da forno antiaderente. Poi, prendiamo un coltello affilato e, con la sua punta, tracciamo una circonferenza lungo la pasta, a circa 1 centimetro dal bordo. Prendiamo l’uovo, sbattiamolo e spennelliamolo generosamente sulla pasta.

Ora, in una ciotola, mescoliamo le mele, le pere e il succo di limone. In una piccola ciotola a parte uniamo le mandorle macinate e la cannella macinata, poi cospargiamo questo composto sulla parte centrale della pasta sfoglia, in maniera uniforme. Ricopriamo poi tutto con mele e pere al limone.

Diamo una bella spolverata con lo zucchero di canna, poi inforniamo per 30 o 35 minuti e in ogni caso fino a quando la pasta è ben gonfia e dorata.

Scaldiamo la marmellata di albicocche e qualche goccia d’acqua in una padella o, se preferiamo, nel microonde. Una volta che la nostra torta è pronta, rimuoviamola dal forno e cospargiamola bene con la marmellata. Il nostro dolce è pronto per essere tagliato e impattato.

