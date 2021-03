Ecco spiegato il motivo del perché anche la femmina del cane monta la gamba

Alcuni cani montano qualunque cosa gli capiti: un giocattolo, un cuscino, un essere umano e spesso qualunque altro cane abbastanza vicino. Questo è sicuramente un comportamento molto imbarazzante per noi padroni, soprattutto quando il nostro cucciolo lo fa alla gamba di un ospite.

La cosa strana però è che non sono soltanto i maschi a presentare questo particolare comportamento, anche le femmine. Ma se non è molto difficile capire le motivazioni di questo gesto in un maschio, perché anche la femmina monta la nostra gamba? In questo articolo cercheremo di capire i motivi di questo strano comportamento.

Perché anche la femmina del cane monta la gamba

Questo comportamento in una femmina di cane avviene in diversi casi: mentre giocano, per ottenere attenzioni oppure quando si sentono stressate, annoiate, eccitate o frustrate. In pratica quando il cane si eccita molto utilizza questo gesto come una valvola di sfogo. Un metodo, come può essere correre all’impazzata, per riuscire a sfogare l’energia in eccesso.

Allo stesso modo però, potrebbe essere segno di una situazione di stress. Alcuni cani reagiscono a questo stato d’animo nascondendosi, leccandosi continuamente o ancora correndo all’ impazzata. Ma non è raro durante una sessione di addestramento particolarmente stressante che, anche le femmine, inizino a montare per alleviare lo stress. Ecco allora spiegato il motivo del perché anche la femmina del cane monta la nostra gamba.

Che cosa fare per risolvere

Questo imbarazzante comportamento, però, può anche diventare un problema più grave nel caso venga ripetuto compulsivamente. In questa situazione dovremo ricorrere a dei metodi per correggerlo.

Esistono diversi modi:

la desensibilizzazione;

prendere delle misure preventive;

addestrare all’obbedienza.

Nonostante questo però, dobbiamo sempre ricordare di non colpevolizzare il cane per questo comportamento che per lui è solo naturale e sano. Inoltre, nelle femmine, non bisogna confonderlo come un segno di aggressività o tentativo di sottomettere, ma soltanto come un gioco.

Ecco che allora in questo articolo abbiamo spiegato il motivo del perché anche la femmina del cane monta la gamba e cosa fare per poter risolvere il problema.

