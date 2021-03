Cosa è l’emisfero destro e sinistro del cervello e perché si dice che influisca sulla personalità

Molte persone sono definite creative. Altre ancora invece sono definite logiche. Le prime sono dotate di un’intelligenza emotiva più elevata, mentre le seconde sono contraddistinte da un’intelligenza di tipo razionale. Sono numerosi gli studiosi della psiche che collegano i due tipi di intelligenza all’emisfero destro e sinistro. Cosa è l’emisfero destro e sinistro del cervello e e perché si dice che influisca sulla personalità? Lo studio di questo settore del funzionamento neurologico viene denominato lateralizzazione cerebrale.

Emisfero sinistro

L’emisfero sinistro è quello che riguarda la mente razionale. Quindi tutto ciò che include la logica, i numeri, il linguaggio, la parola, la scrittura, il ragionamento consecutivo. Conosce spazio e tempo e non ha emozioni. Si potrebbe affermare che è il computer del cervello, il calcolatore dietro ogni scelta e azione che si compie nel corso della propria vita.

Emisfero destro

L’emisfero destro è quello che riguarda la mente irrazionale. Quindi tutto ciò che include l’intuito immediato, la musica, il disegno, la creatività, la vista d’insieme, la fantasia. Non conosce spazio e tempo e funziona solo per l’emozioni. È il lato artistico del cervello, il pittore e il bambino dietro ogni scelta e azione che si compie nel corso della propria vita.

Chi sono io?

Il fatto di essere una persona creativa o razionale dipende da una serie di fattori di natura sociale e culturale. Il cervello non è scisso. Non si è mai solo una cosa. Si può avere un’indole più analitica rispetto ad una passionale. Gli emisferi si attivano quando la loro azione è richiesta. La propria personalità dipende dall’unione dei due emisferi che svolgono la loro azione in sincrono. Se si sta disegnando, l’emisfero destro sarà quello maggiormente coinvolto. Se invece stiamo leggendo la bolletta sarà quello sinistro a lavorare di più. Se si discute di arte entrambi gli emisferi cooperano per il risultato.

Ecco spiegato cosa è l’emisfero destro e sinistro del cervello e perché si dice che influisca sulla personalità.