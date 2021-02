Crediamo spesso di conoscere perfettamente ogni parte del nostro corpo. Siamo convinti, infatti, che ogni nostro arto sia in nostro completo possesso. E molte volte pensiamo di accorgerci di tutti i movimenti che compiamo, senza fare alcun tipo di sforzo. In realtà le cose non stanno proprio così. Ci sono, infatti, delle parti del nostro corpo che assumono delle posizioni naturali quando siamo rilassati. E non sempre ce ne rendiamo conto. E oggi vogliamo portare un esempio molto concreto di questa teoria. Infatti, ecco quello che fa la nostra lingua quando non parliamo e di cui forse non ci siamo mai accorti.

Come si comporta la nostra lingua quando non parliamo e dove si posiziona esattamente all’interno della bocca?

Quando parliamo, ci muoviamo o siamo nervosi, la nostra lingua compie dei giri immensi. La possiamo ritrovare sulle labbra, stretta fra i denti, all’indietro o in qualsiasi altra posizione. E quella è la nostra lingua sotto il controllo del nostro cervello. Ma quando invece siamo totalmente rilassati, magari mentre guardiamo un film o stiamo dormendo, come si posiziona? Ci siamo mai chiesti dove effettivamente si trova in questi casi? Scopriamolo insieme.

La posizione quando siamo a riposo

Facciamoci caso da oggi. La nostra lingua è completamente incollata al palato quando siamo a riposo e non stiamo facendo nulla. Si trova esattamente dietro l’arcata superiore dei denti, sfiorandoli appena, ma senza avanzare in modo eccessivo.

Dunque, ecco quello che fa la nostra lingua quando non parliamo e di cui forse non ci siamo mai accorti. La prossima volta che stiamo a riposo, concentrati e senza parlare, proviamo a farci caso! Scopriremo che, effettivamente, la nostra lingua è costantemente attaccata al palato. Se, invece, dovesse essere posizionata tra i denti inferiori o tra quelli posteriori, potrebbero esserci dei piccoli problemi. Dunque, sarebbe il caso di consultare il medico curante per chiedere se la situazione sia tranquilla e per avere maggiori delucidazioni.

