Il 19 febbraio arrivano i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute riguardo alla diffusione del Covid-19. Da questi risulta che l’indice Rt è aumentato ancora, arrivando allo 0,99. Questo anche a causa della diffusione delle varianti (inglese, sudafricana e brasiliana) che causano un contagio più rapido. È stato reso noto che 1 contagiato su 3 presenta una variante del Covid. In Molise, Umbria e Marche si è addirittura raggiunto il 50% di contagiati da varianti. Le autorità invitano a una maggiore attenzione dati gli ultimi sviluppi in modo da evitare il lockdown completo.

Vediamo allora quali sono i nuovi colori delle Regioni aggiornati a oggi 21 febbraio.

I nuovi colori delle Regioni aggiornati a oggi 21 febbraio. Zona rossa

Nessuna Regione è in zona rossa, ma l’Umbria e la provincia di Bolzano hanno deciso di dare il colore tanto temuto ad alcune zone del proprio territorio. In Umbria con direttiva regionale sono state riconfermate le ordinanze emesse nelle ultime due settimane. Secondo queste nei comuni di Perugia, San Venanzo e Terni saranno proibiti gli spostamenti tra comuni.

Zona Arancione

Le Regioni che risultano avere un indice Rt superiore a uno sono 10. Resteranno in zona arancione Abruzzo, Liguria, Bolzano, Trento, Toscana, Umbria. Entreranno a farne parte Campania, Emilia Romagna e Molise, mentre la Sicilia passa in zona gialla.

Zona gialla

Tutte le altre Regioni saranno in zona gialla. Parliamo quindi di Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle Aosta e Veneto. Qui il rischio viene considerato medio, dal momento che l’indice Rt è inferiore a 1.

Zona bianca

Nessuna Regione è ancora entrata a far parte di questa categoria. La Valle d’Aosta era sul punto di farcela, ma secondo gli ultimi dati non sono riusciti o diminuire il numero di positivi a 50 casi su 100.000. E infatti questo il requisito necessario per il passaggio a zona bianca.

Queste misure sono in vigore da oggi, domenica 21 Febbraio. Sono quindi questi i nuovi colori delle Regioni aggiornati a oggi 20 febbraio.