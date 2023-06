Come faccio a risparmiare tanti soldi nonostante l’inflazione? Si può fare se si rispetta la regola delle 24 ore

Risparmiare soldi, per tanti, è diventato sempre più difficile. Con i prezzi che salgono, diminuisce il numero delle famiglie che riesce a mettere via soldi a fine mese. Del resto, tante volte compriamo le cose d’impulso, quasi per darci un premio. Salvo poi pentircene. Si possono risparmiare soldi, in questo periodo? Sì, con questa regola.

Quanti soldi riuscite a risparmiare in un mese, abitualmente? Se la risposta è nessuno, sappiate che siete in buona compagnia con tante famiglie di italiani. Non è facile mettere via qualche soldo, a causa di una inflazione che, certo, non aiuta. Tutto rincara e le persone sono costrette a fare delle rinunce per riuscire a far quadrare i conti. O meglio, dovrebbero farlo, perché, in realtà, tanti chiedono addirittura dei prestiti per potersi pagare le vacanze. Del resto, questo 2023 sarà contrassegnato da un aumento del costo dei lettini e degli ombrelloni. Anche se ci sono delle località dove li possiamo trovare a prezzi più bassi. Insomma, in alcuni casi, risparmiare si può.

Non solo la regola del 20 30 50 per risparmiare soldi, ma anche quella delle 24 ore

Insomma, come faccio a risparmiare tanti soldi nonostante l’inflazione? Domanda più che legittima. Un po’ come quando, vedendo i comportamenti di nostri conoscenti, ci domandiamo come facciano ad uscire e andare sempre al ristorante, a fare il weekend in giro. E, con un po’ di invidia, anche noi vorremmo mettere via dei soldi, per imitarli.

Sappiamo che esiste una regola per farlo. Si chiama del 20 30 50 e qualcuno la segue. In cosa consiste? Poniamo che io prenda 1.000 euro di stipendio. Ebbene il 50% lo devo destinare a spese necessarie. Bollette, affitto, spesa. Ovvero, devo farci stare tutto nei 500 euro. Non bastano? Dovrà fare delle scelte.

Oltre alla regola del 20 30 50 ci sono altri modi per risparmiare

Il 30% lo dedico al tempo libero (cene, concerti, cinema) e il 20% lo metto via in banca, come se fosse già speso. In questo modo, a fine anno, con i 100 euro mensili risparmiati, me ne ritrovo 1.200, ovvero, una sorta di tredicesima.

E, poi, esiste anche questa regola, molto utile, di cui parla il titolo dell’articolo. Si tratta della regola delle 24 ore e funziona così. In pratica, prima di comprare un oggetto non necessario, pensaci per almeno un giorno.

Come faccio a risparmiare tanti soldi nonostante l’inflazione? Pensando a quanti oggetti inutili compriamo

Quante volte abbiamo preso d’impulso un vestito, salvo poi pentircene? O ci siamo fatti tentare da un oggetto elettronico che, poi, avremo usato, sì e no, poche volte? Quanti giocattoli inutili abbiamo comprato ai nostri figli, considerando che poi, da uno studio fatto, ne utilizzano il 10%?

Ebbene, prima di fare uno di questi acquisti, pensiamoci sopra, bene. Valutiamo i pro e i contro. Esaminiamo quanto ci sarà veramente utile e, se dopo 24 ore saremo convinti, allora compriamolo. C’è stato uno studio inglese che sostiene come, nella vita, abbiamo comprato centinaia di migliaia di oggetti inutili. Valessero 1 euro l’uno, ecco che il risparmio sarebbe consistente. Insomma, in questo particolare caso, chi ha tempo, aspetti tempo.