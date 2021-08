Estate, stagione di mare, spiagge dorate, ma anche di piatti dai sapori decisamente freschi e gustosi. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo motivo oggi vi presenteremo una ricetta capace di unire due famosi ingredienti isolani. Quindi, ecco il primo piatto mediterraneo capace di portare sulle nostre tavole i freschi sapori dell’estate. Scopriamo subito come prepararlo.

Gli ingredienti da comprare

Per preparare questo buonissimo piatto estivo sono necessari i seguenti ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

200 gr di gnocchetti sardi;

olio;

sale;

30 gr di carote;

30 gr di sedano;

300 gr di pesce spada;

pepe nero a;

mezzo bicchiere di vino bianco;

30 gr di pistacchi;

4 gr di aglio .

Ecco il primo piatto mediterraneo capace di portare sulle nostre tavole i freschi sapori dell’estate

Innanzitutto, è necessario preparare le verdure. Sbucciare quindi le carote, lavarle, asciugarle e ridurle in piccoli tocchetti. Seguire lo stesso procedimento con il sedano. Infine, prendere l’aglio, sbucciarne uno spicchio, lavare e asciugare. Prendere ora una padella abbastanza capiente e versarvi dell’olio.

Lasciare scaldare a fiamma bassa e versarvi le verdure, incluso l’aglio. Mentre queste ultime soffriggono, pulire il pesce spada e ridurlo in piccoli tocchetti. Versare il pesce nella pentola, alzare la fiamma e sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco secco. Spegnere il soffritto e lasciare a riposare. Mettere ora a bollire dell’acqua in una pentola capiente, salare e versarvi gli gnocchetti sardi.

Scolare la pasta al dente e versarla nella padella in cui si trova il soffritto. Far saltare velocemente la pasta, spegnere la fiamma e coprire con un coperchio. Infine, prendere il mixer, versarvi i pistacchi e ridurre gli stessi ad una granella sottile. Spolverare la granella sulla pasta e impiattare. Il piatto dell’estate dai sapori spiccatamente mediterranei è pronto per essere gustato.

Approfondimento

Sfiziosissimi, veloci e semplicissimi questi involtini estivi di peperoni ci faranno fare un figurone.