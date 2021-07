Dopo una certa età bisogna avere maggiore riguardo per la propria salute. È infatti molto comune iniziare a soffrire di disturbi che, se non vengono tenuti sotto controllo, possono portare a conseguenze serie. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare qualche consiglio che può essere utile ai lettori. Recentemente, ad esempio, abbiamo indicato come tenere a bada pressione alta e colesterolo seguendo, nel modo corretto, le indicazioni del medico.

Oggi, invece, andiamo a vedere un aspetto importante della nostra dieta, che è bene provare a modificare dopo una certa età. Sostituire carne rossa con questo alimento ci tutela da diabete e tumori. Vediamo di che si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il cibo molto amato

Quasi tutti amano la carne rossa, tuttavia è chiaro che essa ha anche dei lati negativi. Eccedere con questo alimento, infatti, significa aumentare i rischi di diabete, colesterolo alto e anche tumori. Quindi, è importante moderare il suo consumo per tutelarci.

Noi consigliamo di sostituire parte della carne rossa con del pesce. Basiamo questo consiglio su uno studio danese che ha analizzato i benefici per la salute di questa sostituzione. I risultati sono stati chiari: mangiare più pesce e meno carne allunga la vita. Addirittura, secondo i ricercatori la popolazione danese può arrivare a guadagnare, messa insieme, circa settemila anni di vita.

Sostituire carne rossa con questo alimento ci tutela da diabete e tumori

Secondo lo studio, sono soprattutto le persone sopra i cinquant’anni a poter beneficiare di questo cambiamento alla dieta. Inoltre, è importante notare che sono soprattutto i pesci grassi a dare benefici, come, ad esempio, salmone o sgombro. Essi garantiscono, infatti, un contenuto maggiore di acidi grassi che fanno bene alla salute. I pesci magri, invece, come sogliola o spigola, hanno effetti più modesti sulla salute.

Approfondimento

Visto che “chi ben comincia è a metà dell’opera”, vi proponiamo una ricetta gustosa ma salutare che ha proprio il salmone come protagonista. Ecco, infatti, una straordinaria e originale ricetta a base di salmone assolutamente da provare.