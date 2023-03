Talco per pulire, forse non conosci i 3 modi geniali per utilizzare questo prodotto in casa

Il talco è un prodotto molto conosciuto e che, solitamente, si adopera per l’igiene intima, soprattutto quella dei bambini. Forse non sai che puoi usarlo in modi differenti, per pulire casa e oggetti. Ecco come.

Probabilmente, in uno degli sportelli del mobiletto del tuo bagno sono presenti prodotti classici. Come i cerotti, l’acqua ossigenata e il talco. L’ultimo è una polvere molto comune e conosciuta, utilizzata per l’igiene personale ma anche come rimedio naturale. Tra i suoi usi più conosciuti c’è quello di metterlo nelle scarpe per contrastare il sudore e anche quello di usarlo contro le formiche. Forse, però, non consoci 3 usi alternativi veramente geniali del talco e che possono aiutarti per le pulizie in casa.

Talco per pulire, forse non conosci il suo utilizzo come smacchiatore

Il primo modo alternativo di usare il talco e quello di adoperarlo per rimuovere macchie resistenti dai tessuti. Forse non lo sapevi, ma puoi evitare di comprare sempre solo costosi smacchiatori usando il talco. La polvere è, infatti, in grado di assorbire lo sporco e l’unto. Ti basterà prendere l’indumento macchiato e versare sulla macchia un po’ di polvere di talco.

Dovrai lasciare il prodotto sopra lo sporco per un quarto d’ora quindi spazzolare con una spazzola per tessuti. Potrai quindi mettere l’indumento in lavatrice e procedere con il consueto lavaggio. Al termine del ciclo, resterai stupita dalla sparizione della macchia che non sapevi come togliere!

Puoi usare il prodotto per la pulizia dei vetri

Puoi usare il talco per pulire i vetri, lo sapevi? E puoi farlo molto facilmente e senza aloni. La polvere può aiutarti ad avere vetri brillanti. Ti basterà riempire un secchio con 700 ml di acqua cui aggiungere 2 cucchiai di talco.

Dovrai usare un bastoncino per mescolare ed evitare che si formino grumi. Quindi potrai immergere un panno nella soluzione, strizzarlo e passarlo sui vetri con un movimento circolare. Successivamente, asciugherai con un altro panno asciutto. I vetri delle tue finestre risplenderanno.

Provalo sui libri

Il terzo incredibile e geniale uso del talco per la casa può far tornare come nuovi i libri della tua libreria. Magari alcuni sono datati e le pagine hanno cominciato a ingiallirsi e a sviluppare macchie di unto. Ebbene, come il talco smacchia i tessuti, riesce anche a fare lo stesso per quanto riguarda la carta.

Basta una piccola quantità di polvere in posa per 10 minuti sulle macchie per farle sparire dalle pagine dei tuoi libri. Inoltre, li profuma e allontana piccoli insetti, come il pesciolino d’argento. Talco per pulire, forse non conosci tutto quello che abbiamo detto, prova!