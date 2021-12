Prendersi cura della propria salute è certamente lodevole e importante. Molti di noi, infatti, cercano in particolar modo di proteggersi da qualsiasi tipo di pericolo o rischio. E questo lo si può fare, nella maggior parte dei casi, raccogliendo informazioni e confrontandosi con il proprio medico di fiducia. Infatti, il parere di un esperto può certamente dissipare diversi dubbi e rendere più sicure e concrete le nostre conoscenze. Molti cercano di informarsi soprattutto riguardo ad Alzheimer e demenza, in quanto si tratta di una situazione a dir poco delicata.

Ecco quante tazzine di caffè dovremmo bere al giorno per proteggere il cervello da demenza e declino cognitivo

Quando si parla di questo tipo di problemi, ovviamente molti di noi tendono a controllare qualsiasi aspetto della malattia. E, soprattutto, cercano di capire come prevenirla o rallentarla. E alcune informazioni le avevamo già riportate. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato quanto dovremmo camminare ogni settimana per abbassare il rischio di demenza. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un alimento che potrebbe essere benefico in questo ambito. Oggi continuiamo la lista di azioni che potremmo adottare per cercare di allontanare il pericolo di demenza.

Questa bevanda potrebbe ritardare il declino cognitivo secondo una ricerca riportata dalla Fondazione Veronesi

Secondo alcuni studiosi, il caffè potrebbe aiutarci a proteggere il nostro cervello dal declino cognitivo. Ma non solo. Infatti, sembra ci sia una quantità specifica da assumere per poter effettivamente trarre questo beneficio. E su questo si è concentrata la ricerca condotta dall’Università del Wisconsin-Milwaukee e pubblicata sul “The Journals of Gerontology”. Lo studio ha coinvolto 6.500 volontari, tutti oltre i 65 anni. I risultati hanno dello straordinario, soprattutto se pensiamo che i ricercatori avrebbero trovato il modo di capire quanta caffeina effettivamente dovremmo consumare per prevenire il declino cognitivo. Si parla, con esattezza, di 261 milligrammi al giorno. La Fondazione Veronesi specifica che la ricerca è stata condotta in America e che quindi dovremmo capire quanti milligrammi contiene una nostra tazzina di caffè (e pare siano 50). Quindi si parla di cinque tazzine al giorno.

Perciò, ecco quante tazzine di caffè dovremmo bere al giorno per proteggere il cervello da demenza e declino cognitivo. Ci sono, però, alcuni dati da mettere in evidenza. Infatti, non tutti, per il proprio stato di salute, possono consumare queste dosi di caffeina e inoltre, anche se non dovessero esserci particolari situazioni, non prendiamo decisioni avventate. Prima di tutto, esponiamo i nostri dubbi al nostro medico di fiducia e cerchiamo di capire con lei/lui il da farsi. Così avremo una risposta concreta e certa a tutte le nostre domande.