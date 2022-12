Ecco quando iniziano i saldi invernali di gennaio, ma è fondamentale sapere quando finiscono

Siamo quasi al via per gli sconti invernali con i quali le famiglie italiane potranno cogliere qualche buon affare. Solitamente i saldi vengono utilizzati per comperare quei capi di guardaroba che servono. E soprattutto in periodo di crisi poter acquistare con qualche piccolo sconto non guasta. Ma più che essere importante l’inizio dei saldi 2023, è fondamentale sapere quando finiscono. Ed in questo articolo vi sveleremo il perché i veri affari si fanno a fine saldi.

Manca ormai poco meno di un mese all’inizio dei saldi invernali 2023. Quasi tutte le regioni, infatti, daranno il via alla stagione degli sconti il 5 gennaio. E visto anche il caro bollette e l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, molte famiglie potrebbero approfittarne. Ci sono molti, infatti, che per gli acquisti invernali e quelli estivi attendono con trepidazione proprio l’inizio dei saldi. Quando le vere occasioni, però, si hanno solo alla fine. Ecco quando iniziano i saldi invernali di gennaio e quanto bisogna attendere per poter acquistare a prezzi stracciati.

Quasi tutte le regioni iniziano il 5 gennaio

In quasi tutta Italia i saldi partiranno il 5 gennaio. Tranne che in Sicilia che anticiperà l’inizio della stagione al 2 gennaio. Non è stata, fissata, invece, una data univoca per la fine dei saldi ed in ogni regione la data cambia. Anche se, secondo le regole che si devono seguire la durata massima deve essere massimo di 60 giorni.

Come già sappiamo il negoziante deve esporre, per tutto il periodo, prezzo iniziale, percentuale di sconto e prezzo scontato della merce in saldo. E, per tutti, è fatto divieto di fornire ai clienti informazioni che possano trarre in inganno.

Quando finiscono i saldi?

Come abbiamo detto è fondamentale sapere la data di chiusura dei saldi. E qui di seguito vi forniremo il calendario con le date di fine saldi regione per regione:

Abruzzo: non è stata fornita una data ufficiale di termine, ma dureranno massimo 60 giorni dal 5 gennaio;

Basilicata: i saldi termineranno il 2 marzo;

Calabria, Piemonte, Puglia e Veneto: gli sconti avranno termine il 28 febbraio;

Campania: la stagione delle offerte avrà termine il 2 aprile;

Emilia-Romagna, Molise, Sardegna, Lombardia, Toscana e Trento: i saldi termineranno il 5 marzo;

Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta: gli sconti avranno durata fino al 31 marzo;

Lazio: stagione degli sconti fino al 15 febbraio;

Liguria e Bolzano: prezzi in saldo fino al 18 febbraio;

Marche: saldi fino al 1 marzo;

Sicilia: saldi con durata fino al 15 marzo.

Ecco quando iniziano i saldi invernali di gennaio e perché è importante quando finiscono

Solitamente a inizio saldi i negozianti tendono a mettere sconti molto bassi. Tra il 20 ed il 30%. Quando si avvicina la fine dei saldi, pur di disfarsi della merce che rimarrebbe invenduta, la percentuale di sconto viene alzata.

Ed è proprio lì che si fanno le occasioni migliori. Anche se si corre il rischio di non trovare colore e taglia che si cerca. O addirittura di non trovare proprio più il prodotto. Ci sono catene di abbigliamento abbastanza note, tra l’altro, che svendono tutto a partire da 2,5 euro. E si riescono a comprare cose davvero carine a prezzi stracciatissimi. In questo modo si potrà risparmiare moltissimo e fare fronte a tutti gli altri prezzi in aumento.