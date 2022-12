Per risparmiare sui costi fissi dell’auto potremmo adottare una semplice soluzione

Molti pensano all’auto come ad un bene da acquistare in concessionario e da mantenere per molti anni. Ma non hanno contemplato alcune alternative presenti nel mercato.

Il noleggio delle auto in Italia è una pratica ancora poco diffusa, ma in costante crescita. Gli italiani infatti sembrano affezionati all’auto di proprietà, nonostante i costi iniziali elevati. Si tratta forse di un fatto culturale dovuto all’esigenza di completa autonomia. E forse si ritiene che i mezzi pubblici siano poco pratici. Questo è un peccato anche per l’ambiente, oltre che un rischio per il nostro portafogli. Specie se per acquistare l’auto abbiamo dovuto fare un finanziamento da restituire alla banca con gli interessi. E se nonostante il bonus sociale da poco introdotto, le bollette pesano.

Così sono in molti che pensano a soluzioni ulteriori, che consentano di eliminare il pensiero di adempimenti burocratici e di abbassare alcuni costi. Una soluzione poco conosciuta ma sempre più diffusa riguarda la possibilità di noleggio di auto a medio termine. Per risparmiare sui costi fissi dell’auto possiamo evitare l’acquisto e calcolare costi e benefici del noleggio. Quello a medio termine avviene per un lasso di tempo superiore al mese di tempo ma inferiore ai 2 anni (perché al di sopra si tratta della categoria del noleggio a lungo termine).

La soluzione è utilizzata spesso da chi si trova a dover affrontare una situazione temporanea, come ad esempio doversi trasferire per alcuni mesi in un ‘altra città. Ma le ragioni per le quali scegliere questa opzione presenta dei vantaggi non è solo legata al periodo di tempo.

I vantaggi e gli svantaggi del noleggio a medio termine

Il sistema del noleggio a medio termine è ideale quando vogliamo aspettare ancora un po’ prima di acquistare un’auto. Forse il modello che ci interessa non è ancora disponibile, o semplicemente vogliamo attendere un periodo in cui abbiamo un po’ di liquidità. Potrebbe essere la soluzione ideale se ci dobbiamo trasferire per un breve periodo presso un’altra città oppure se utilizziamo il mezzo di spostamento solo durante alcuni periodi della nostra vita. I costi sono piuttosto variabili. Difficilmente si arriva ai tetti di convenienza disponibili per il noleggio a lungo termine. I prezzi generalmente si attestano sui 400 euro al mese.

Sottoscrivere questo contratto consente in compenso una piena libertà in merito al numero di chilometri da percorrere. Aspetto invece limitato dal noleggio a lungo termine (e che anzi rischia di diventare una fonte di contestazioni vista la previsione di penali per il superamento della soglia).

Per risparmiare sui costi fissi dell’auto possiamo evitare l’acquisto

Inoltre chi dovesse utilizzare questa formula gode di una generale maggiore libertà formale nella conclusione dei termini dell’accordo. Basterà collegare una carta di credito o l’accredito sul proprio conto corrente per poter effettuare automaticamente il pagamento alla fine di ogni mese. Non dovremo sopportare nessun cambio di prezzo e generalmente non sono richiesti esborsi, acconti o immobilizzazioni della liquidità che abbiamo a disposizione.

Inoltre, chi sceglie questa soluzione gode della tranquillità di non pensare ad altro che a mettere la benzina: il cambio ruote invernali verrà compreso nel prezzo. Allo stesso modo avviene con la revisione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le assicurazioni da circolazione stradale così come quella furto e incendio.