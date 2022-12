Da Eurospin un’imperdibile idea regalo a soli 6,99 euro per un prodotto come quello di Belén

Tra le idee regalo proposte per Natale dalla catena Eurospin sono disponibili in negozio delle scatoline luminose e brillanti. Tutte da scoprire e indossare perché sono la fotocopia di quello che indossa Belén.

La conduttrice, modella e showgirl Belén Rodríguez, icona della bellezza femminile per eccellenza, oltre ai suoi impegni televisivi è testimonial di alcuni brand di successo. Uno tra gli altri riguarda i gioielli di un marchio giovanissimo tutto italiano. Amatissimo dalle giovani donne, il brand che indossa la super star argentina per i suoi followers su Instagram fa da apripista per un design innovativo. Collezioni dove il dettaglio e quelle note di colore e luminosità riescono a dare tono senza mai appesantire un outfit. Dagli anelli agli orecchini ai collier, Belén sfoggia bijoux innovativi anche nei materiali. Argento placcato oro, pietre semipreziose, ma anche plastica riciclata e titanio. Un mix che strizza l’occhio alla sostenibilità per creazioni sciccosissime che non sempre sono alla portata di tutte le tasche. E quindi per molte donne è caccia a quell’accessorio con un design affine a quello che indossa l’attuale co-conduttrice de Le Iene.

L’occasione solo nei negozi della catena, online è già tutto esaurito

E la trovata arriva dove mai forse andremmo a cercarla. Potrebbe anche trovarsi sotto casa o a pochi chilometri. Infatti troviamo da Eurospin un’imperdibile idea regalo che costa pochissimo e può rappresentare un valido pensiero da donare ad un’amica o un modo per concedersi qualche sfizio. Online sono già esauriti, quindi vale la pena affrettarsi e recarsi presso un negozio Eurospin per approfittare dell’occasione. Qui troveremo delle scatoline che contengono accessori diversi: bracciali rigidi, collanine doppie, orecchini. Modelli e i colori potrebbero a ragione far innervosire i designer dei più noti brand di moda gioielli, proprio come quello che indossa anche la sinuosa Belén. Color oro, argento e pietrine colorate ad evocare pietre preziose. Costano pochissimo, solo 6,99 euro e si presentano anche in una graziosa confezione. Una soluzione ottimale per impreziosire un abito casual-chic con un tocco minimal che non costa una fortuna.

Da Eurospin un’imperdibile idea regalo per amiche speciali ma anche per sé stessi

Il marchio in questione, Glissade, è già di casa presso la catena Eurospin con prodotti diversi. S’ispira alla “donna d’oggi, sempre in movimento e attiva”, che non rinuncia al tocco di femminilità discreto ma elegante e al contempo sbarazzino. I “gioielli moda” dei negozi della catena discount possono rendere unico ed elegante anche un abito basic come un tubino nero o un sottogiacca a lupetto. Un modo economico ma di gusto per personalizzare un outfit in questo periodo festaiolo.