In estate, durante le vacanze è facile che ci si conceda il sonnellino pomeridiano rigenerante. I ritmi rallentati, il caldo, l’atmosfera rilassata invitano ad abbandonarsi alla pennichella. In Spagna la proverbiale siesta non è solo una pausa, è un modo di vivere. In Giappone si pratica l’ “inemuri”, addormentarsi più o meno dove capita, anche in una situazione pubblica e senza alcun imbarazzo. A volte bastano pochi minuti di riposo per sentirsi carichi per affrontare il resto della giornata. Siamo però sicuri che questo sonno, lontano dalle ore notturne, sia davvero salutare? E quanto dovrebbe durare? Quando è il periodo migliore per riposarsi durante la giornata? Ecco dunque quando fare la pennichella pomeridiana per migliorare la memoria secondo la scienza.

La NASA e la pennichella

Tra gli anni ’80 e ’90, la NASA ha condotto uno studio con piloti di aeroplani per scoprire se il pisolino desse dei benefici ai piloti. Si scoprì che i piloti che avevano dormito nella cabina di pilotaggio per 26 minuti mostravano miglioramenti nei riflessi e nelle prestazioni lavorative rispetto ai piloti che non avevano riposato. Quello è dunque il tempo giusto per ridurre la sonnolenza, promuovere la vigilanza, migliorare il funzionamento cognitivo, i tempi di reazione e l’umore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ecco quando fare la pennichella pomeridiana per migliorare la memoria secondo la scienza

Nel 2017, il Premio Nobel per la medicina è andato a Jeffry Hall, Michael Roshbash e Michael W. Young per la scoperta dei ritmi circadiani, strettamente associati al sonnellino pomeridiano. Recentemente, i ricercatori hanno scoperto dividere il sonno tra la notte e il pomeriggio migliora l’apprendimento e la memoria di lungo termine (Counsins JN et al, 2021) degli adolescenti. Da qui, sono scaturite una serie di ipotesi su come programmare gli orari scolastici per poter migliorare il rendimento e la partecipazione scolastica.

Quindi, per riposarsi durante la giornata, una breve pennichella di pochi minuti potrebbe aiutarci a essere più attenti e reattivi.