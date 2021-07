I nostri boschi e il nostro clima sono un vero paradiso per moltissime specie di piante. Poco tempo fa abbiamo imparato a riconoscere le carote selvatiche e l’erba spaccapietra, due piantine dalle incredibili proprietà curative. Oggi, invece, parleremo di un vegetale molto comune ma da cui dovremmo tenerci debitamente a distanza: il Panace di Mantegazza. E se troviamo questa bellissima pianta non la tocchiamo, potrebbe essere davvero pericolosa.

Il Panace di Mantegazza e come riconoscerlo

Il Panace di Mantegazza è originario del Caucaso ma da molti anni possiamo trovarlo anche in Italia, soprattutto nelle regioni del Nord. Tale pianta cresce facilmente nei prati, vicino a fiumi e torrenti e lungo le strade. Una diffusione che ne aumenta la pericolosità. Nonostante sia una pianta bellissima, il Panace di Mantegazza è altamente invasivo e dannoso sia per la flora autoctona che per l’uomo.

Ecco perché dovremmo imparare a riconoscerlo. Le pianti più grandi di Panace possono tranquillamente toccare i 5 metri di altezza e si presentano con bellissimi fiori bianchi o gialli. Fiori che compaiono proprio nei mesi estivi.

Il fusto è largo circa 10 centimetri e spesso presenta delle piccole macchioline rosse. Dimensioni che lo rendono più grande rispetto agli altri esemplari della stessa famiglia o all’angelica. Le piante con cui è più facile confonderlo. Quello che rende estremamente riconoscibile il Panace sono i suoi frutti. Ovvero grandi acheni, somigliano a uova e sono lunghi più di 10 cm e larghi 8 cm.

Se troviamo questa bellissima pianta non la tocchiamo, potrebbe essere davvero pericolosa: i rischi per la salute

La linfa del Panace di Mantegazza è estremamente pericolosa per l’uomo. Contiene delle sostanze tossiche, le furanocumarine, che sfiorando la pelle e con l’esposizione solare possono causare ustioni e bruciature. Ma non solo. Se la linfa arriva agli occhi può causare danni permanenti e nei casi più gravi anche cecità.

Se siamo stati sfortunati e ci siamo ritrovati un Panace in giardino non ci spaventiamo. Prendiamo dei guanti resistenti e una maschera protettiva per occhi e vie respiratorie. A questo punto possiamo estirpare la pianta e piantarne altre per impedire che ricresca.