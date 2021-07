Sembra assurdo, ma la scelta del bicchiere è fondamentale quando si beve un drink, e non è solo una questione estetica. È sempre piacevole bere un buon cocktail che è stato anche presentato con una certa cura dei particolari. Ma la parte più importante rimane sempre quella del gusto, degli aromi che si sprigionano e delle sensazioni che questi fattori riescono a suscitare in chi beve. Insomma, il nostro cocktail è migliore se sappiamo scegliere il bicchiere giusto.

Vediamo insieme quali sono i bicchieri giusti per il nostro cocktail preferito

Il bicchiere da cocktail per eccellenza è il tumbler. Ha una forma cilindrica ed una base bassa, spessa e pesante. Si trova di diverse altezze, ognuna perfetta per una tipologia di drink.

Il tumbler basso è perfetto per liquori corposi e piuttosto alcolici, da bere solitamente “on the rocks”, come il Negroni e l’Americano.

Quello medio è utilizzato per drink che prevedono la presenza di ghiaccio e di altri elementi come la frutta, ad esempio la Caipirinha.

Il tumbler alto ci permette di gustare un drink poco alcolico, allungato con ghiaccio, succhi di vario genere e pezzi di frutta. È il caso del Bloody Mary o del Mohito

C’è poi la classica coppa da cocktail, chiamata anche coppa Martini. La sua forma triangolare, stretta verso il fondo, è pensata per esaltare al massimo l’aroma ed il colore del nostro drink. Viene utilizzata per cocktail modaioli ed iconici, come il Cosmopolitan.

Il flute, dalla classica forma allungata e lo stelo lungo è perfetto per lo spumante, in quanto permette alle bollicine di defluire verso l’alto e di pervadere l’olfatto con tutti gli aromi. Lo stelo permette di non scaldare il contenuto con il calore delle mani.

Le tazze

Oltre ai classici bicchieri, esistono tutta una serie di tazze, utilizzate per drink particolari. L’irish coffee ed il punch, ad esempio, sono da servire nella toddy mug. Il manico laterale ed il piede molto spesso permettono di bere questi drink molto caldi senza il rischio di scottarsi.

Infine, c’è la mule mug, perfetta per il Moscow mule. È in rame e permette di mantenere la nostra bevanda alla giusta temperatura.

Insomma, qualsiasi siano i nostri drink preferiti, assicuriamoci di servirli al meglio, per godere a pieno di tutte le sensazioni che la bevanda ci può offrire. Perché il nostro cocktail è migliore se sappiamo scegliere il bicchiere giusto.