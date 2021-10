Il Black Friday o “venerdì nero” in italiano è quell’appuntamento che conosciamo da qualche anno. In genere, dato che è un evento nato negli Stati Uniti d’America, il Black Friday si tiene sempre il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento, che per tradizione cade nella quarta settimana di novembre. Di conseguenza, per quest’anno la data scelta è il 26 novembre.

Tuttavia, nel Mondo regna ancora un po’ di incertezza per le eventuali conseguenze negative della pandemia di Covid 19. Alcuni negozi e alcune piattaforme di e-commerce, come Amazon e Unieuro, hanno già comunicato che per loro il Black Friday sarà il 2 novembre.

Per chi non conoscesse ancora il Black Friday, si tratta di una data in cui i negozi e le catene commerciali offrono i loro prodotti con sconti altissimi. L’obiettivo è semplice: aumentare le vendite in un periodo dell’anno in cui sono generalmente basse. Dunque, ecco quando e dove sarà il Black Friday 2021 e cosa conviene comprare.

Abbigliamento e accessori

La regola generale per questo genere di eventi è di comprare delle cose che sono di solito care ma di cui abbiamo bisogno. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre sottolineato come cercare di risparmiare nella spesa di tutti i giorni o settimanale. Ecco, i soldi risparmiati durante l’anno possiamo usarli per comprarci una bellissima sciarpa di cachemire o di seta.

L’idea per i vestiti è dunque la seguente: comprare qualcosa di cui abbiamo bisogno ma che sarebbe troppo cara in altri giorni. Prendiamo del tempo per pensarci: abbiamo ancora un mese davanti a noi. Cerchiamo di vedere nelle vetrine dei negozi ciò che ci interessa maggiormente e segniamocelo.

Ecco quando e dove sarà il Black Friday 2021 e cosa conviene comprare

Tuttavia, il Black Friday è strettamente legato ai negozi di elettronica. Ecco, un discorso simile possiamo averlo anche qui. Se abbiamo bisogno di un nuovo telefonino, possiamo optare per questa scelta. Altrimenti, non facciamoci condizionare dal prezzo ribassato. Infatti, esso rischia di essere comunque alto per un oggetto di cui in realtà non abbiamo bisogno.

Potremmo invece optare per degli strumenti legati alla domotica. Applicazioni e apparecchiature che possono semplificarci notevolmente la vita a casa, e si possono anche installare sui nostri cellulari.

