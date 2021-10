L’Italia, si sa, è ricchissima di meraviglie naturali e non solo. Montagne spettacolari, coste cristalline, storia e cultura la rendono una meta per tutti i gusti e per ogni esigenza. È entrata di diritto a far parte dell’immaginario collettivo di tutto il Mondo, con le sue città romantiche, la natura incontaminata e la tradizione enogastronomica.

Quest’estate, come era prevedibile, sono state soprattutto le coste ad essere prese di mira da migliaia di turisti che hanno deciso di trascorrere al mare le proprie vacanze. E, come ogni anno, a fine estate si tirano le somme. Qualche giorno fa, a Rimini, si è tenuta la annuale fiera del turismo TTG Travel Experience. Si tratta di una delle fiere del turismo più importanti d’Europa. Una fiera in cui sono state premiate alcune località balneari italiane come destinazioni turistiche d’eccellenza.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

È questa la meravigliosa località italiana ad aver vinto il Premio Destinazione Balneare 2021

Il Premio Destinazione Balneare 2021 è andato alle coste sarde di Baunei e Dorgali, situate nel Golfo di Orosei, nella parte centro orientale della Sardegna. Il secondo posto di questo prestigioso premio è andato ancora in Sardegna. In particolare, nella meravigliosa Costa Verde che si trova nella parte sudoccidentale della Sardegna. Inoltre, la Sardegna ha ricevuto un altissimo punteggio anche come regione Covid-safe, seconda solo alla Calabria.

La costa di Baunei e Dorgali

Si tratta di una costa ancora selvaggia e quasi incontaminata, con spiagge caraibiche come Cala Mariolu, Cala Goloritzè e Cala Luna. È questa la meravigliosa località italiana ad aver vinto il Premio Destinazione Balneare 2021. La sua particolarità è che la maggior parte delle sue spiagge sono raggiungibili solo ed esclusivamente via mare o con un trekking di qualche ora. Questo rende questa meta ideale anche per chi non vuole una vacanza solo di mare ma apprezza anche il contatto con la natura e le lunghe camminate.

La costa di Baunei e di Dorgali, infatti, è una località in cui il mare fa solo da cornice ad una miriade di altre attività che si possono svolgere in qualunque momento. Arrampicata, snorkeling, hiking, mountain biking, gite a cavallo, sono solo alcune delle numerose attività che è possibile fare in questo tratto di costa. Se poi dopo una lunga camminata si riesce a raggiungere una spiaggia incontaminata e dalle acque cristalline, è la ciliegina sulla torta di una vacanza perfetta. Il tutto, ovviamente, contornato dalla storia e cultura sarda (enogastronomica e non solo) che in questa zona è ben radicata, tutta da vivere e da scoprire.

Le temperature particolarmente miti della Sardegna, inoltre, permettono di vivere questa località anche in autunno, inverno e primavera, rendendola una meta adatta per le vacanze tutto l’anno.

Approfondimento

Sembra di essere ai Caraibi ma in realtà questa spiaggia paradisiaca si trova in Italia ed è assolutamente da non perdere