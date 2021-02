Ecco il segreto per risparmiare un sacco di tempo e soldi con la spesa

Consigli per risparmiare soldi facendo la spesa sono sempre ben accetti. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo capito, infatti, che gli italiani cercano spesso di risparmiare al supermercato, tra un’offerta e l’altra. Certo, la questione più complessa sta proprio nel trovare un equilibrio accettabile tra la qualità dei prodotti da comprare e il vincolo dello scontrino. Qui, ad esempio, cerchiamo di analizzare come il semplice uso del nostro smartphone alle casse può farci risparmiare moltissimo.

Tuttavia, c’è una soluzione che non solo ci permette di avere la stessa spesa spendendo molto di meno, ma che ci fa anche risparmiare un sacco di tempo. Ecco, infatti, il segreto per risparmiare un sacco di tempo e soldi con la spesa.

Basta una connessione internet

Si stima che almeno l’86% degli italiani abbia una connessione internet. Chi a casa, chi anche sul cellulare. Addirittura ci sono gli “orologi intelligenti” che ci permettono di connetterci alla rete dal polso. Quindi, questo consiglio segreto può essere usato dalla stragrande maggioranza dei nostri concittadini.

In soldoni, si tratta di rivoluzionare la nostra idea di fare la spesa. Nel passato dovevamo prendere i mezzi pubblici o, per i più fortunati, la macchina. Recarci al supermercato di fiducia, trovare parcheggio, fare la spesa, riprendere la macchina e affrontare il traffico per tornare a casa. I più veloci potevano impiegarci un’ora in tutto, ma in moltissimi non scendevano al di sotto di due ore.

Ora, con la connessione a internet e alla digitalizzazione dei supermercati, possiamo fare comodamente la spesa online. La rivoluzione è totale dato che, seduti comodamente sulla nostra poltrona preferita o in ufficio, possiamo scegliere i prodotti senza alcuna influenza esterna. Non più scaffali alti o bassi, odori diffusi ad hoc o offerte confuse.

Con questa rivoluzione possiamo dunque fare la spesa risparmiando tutto il tempo che avremmo impiegato andandoci di persona. Ecco, allora, qual è il segreto per risparmiare un sacco di tempo e soldi con la spesa.