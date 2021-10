Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante. Ci sono cose che possiamo fare adesso che fino a qualche tempo fa pensavamo praticamente impossibili. A partire dai cellulari e la possibilità di collegarli a internet, che ha aperto le porte ad un mondo del tutto nuovo. Il progresso, però, non riguarda solo il cellulare, ma tutto ciò che ruota intorno ad esso.

Possiamo prenotare una visita medica, iscriverci a un concorso statale, inviare foto, fare un allenamento sportivo con un tutor, leggere un giornale, la lista potrebbe essere interminabile. La novità rivoluzionaria è che adesso possiamo anche acquistare un assistente vocale, in grado di dare molte informazioni e interagire con alcuni ambienti di casa.

Questo vuol dire che accendendo il dispositivo possiamo anche dare dei comandi utili per la casa. In commercio esistono vari tipi di assistenti vocali, tra i più diffusi c’è Alexa di Amazon, dotata di intelligenza artificiale. Infatti, possiamo interagire con questo dispositivo direttamente chiedendo quasi ogni tipo di richiesta, semplice o più complessa. Ma la vera innovazione è poter effettuare operazioni pratiche a casa, come accendere le luci. Ma cosa possiamo connettere all’assistente vocale di Amazon?

Sono questi i dispositivi di casa che possiamo collegare ad Alexa in poche mosse

Per attivare Alexa, che esteticamente è un piccolo speaker, basterà pronunciare il suo nome e chiedere quale operazione vogliamo che svolga. Per questo motivo è condizione principale avere una buona connessione internet.

Il dispositivo è provvisto di app, ovvero le abilità che consentono di svolgere diverse attività, oltre a semplici ricerche, ad esempio controllare diversi apparecchi di casa. Alexa può controllare le lampadine intelligenti, ovvero tramite un comando vocale possiamo accendere, spegnere e impostare il colore dell’illuminazione di casa. Per fare ciò è indispensabile acquistare delle lampadine, strisce led o pannelli smart compatibili. Possiamo collegare anche robot aspirapolveri o lavapavimenti compatibili, con dei semplici comandi vocali potremo gestirli al 100 %.

Altri collegamenti

Alcuni climatizzatori, condizionatori e termostati sono adattabili ad Alexa, così da poterli regolare in qualsiasi parte della casa ci troviamo con un semplice comando. Questa possibilità non è da sottovalutare, perché potremo ottimizzare l’energia, risparmiando sulle spese in bolletta. Un’altra impostante comodità è connettere sistemi di videosorveglianza e allarmi di casa, per permettere una gestione e un controllo sempre più accurato. Televisori smart e dispositivi audio di molte marche possiamo abbinarli ad Alexa, per avere un’esperienza tecnologica sempre più completa e comoda.

Collegare i dispositivi, dotati di Wi-Fi non è complicato, prima assicuriamoci che siano compatibili con l’assistente vocale. Poi dovremo scaricare l’applicazione di “casa intelligente” e seguire la configurazione guidata. Per inserire i nuovi dispositivi di casa, come luci e condizionatori, apriamo l’app e seguiamo le istruzioni per aggiungerli e controllarli.

Sono questi i dispositivi di casa che possiamo collegare ad Alexa in poche mosse, per avere una casa sempre più tecnologica.