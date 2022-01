Le spugnette sono uno strumento imprescindibile per qualunque appassionato di trucco. Permettono, ad esempio, di applicare al meglio il correttore, il blush, il fondotinta e la cipria.

Proprio perché vengono spesso a contatto con la nostra pelle, è importante pulirle accuratamente. I motivi per farlo non sono legati solo all’igiene, ma sono anche pratici. Certamente è molto meglio applicare il trucco usando una spugnetta priva di residui di trucco, che permetterà di ottenere un risultato migliore.

Idealmente bisogna farlo dopo ogni utilizzo o almeno una volta a settimana. Ciò nonostante, si consiglia di sostituirle ogni tre mesi. Vediamo dunque come pulire le spugnette per il trucco ed eliminare completamente i residui di sporco.

Con un detergente specifico o del sapone neutro

In commercio sono disponibili dei prodotti specifici per pulire le spugnette per il trucco. Tuttavia, un qualsiasi detergente liquido per le mani con pH neutro può essere usato per questo scopo. Basta applicarlo sulla spugnetta e massaggiarla sotto l’acqua corrente tiepida, facendo pressione per far fuoriuscire completamente i residui di fondotinta per poi strizzarla e farla asciugare all’aria aperta.

Come pulire le spugnette per il trucco ed eliminare completamente i residui di sporco: con l’olio di oliva

L’olio di oliva, grazie al suo potere idratante, può rivelarsi un grande alleato della nostra beauty-routine. È un efficace struccante, che permette di rimuovere il trucco più ostinato. Se ci si rende conto che il sapone non basta a pulire in profondità la spugnetta, si può provare ad intervenire usando l’olio d’oliva. Per farlo, versarne un po’ sulla spugnetta, massaggiarla e farla riposare per un quarto d’ora su un foglio di stagnola. Infine, risciacquarla con un sapone delicato.

Dove riporle dopo il lavaggio

Capita talvolta che le spugnette per il trucco sviluppino muffe o comincino a scaturire cattivo odore. Quando ciò accade, è ora di sostituirle anche se non sono ancora passati i canonici tre mesi.

Per assicurarsi che durino il maggior tempo possibile, è importante non solo lavarle accuratamente ma anche conservarle nel posto giusto. Prima di tutto, bisogna assicurarsi che non stiano a contatto con i trucchi presenti nella trousse. Il modo migliore per conservarle è all’interno della loro custodia originale o di una bustina traforata, che permetterà il passaggio di aria.