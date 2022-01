Una delle più belle tradizioni italiane che riguarda la cucina è proprio l’invenzione del caffè espresso. Un caffè che ha caratteristiche particolari, tanto che sprigiona profumo e allo stesso tempo offre un gusto corposo al palato. Tuttavia, riprodurre in casa la bontà del caffè fatto al bar non è facile. Allora ecco come preparare a casa un caffè cremoso e buono come al bar con un segreto che solo pochi conoscono.

Due tipi molto diffusi

Nonostante esistano in natura tante varietà diverse di caffè, quelle più utilizzate sono due, la robusta e l’arabica. Quest’ultima si caratterizza per un profumo maggiore e per un minor tenore di caffeina. La robusta, invece, dà un caffè più corposo e con maggior quantità di caffeina, tuttavia è meno profumata.

In genere, nei caffè in vendita le due qualità sono sempre mischiate insieme. Un buon equilibrio si trova nel caffè che contiene 80% di arabica e il 20% di robusta. Tuttavia, ultimamente si sta diffondendo il caffè 100% arabica, tostato con gradazioni diverse. Si va da una tostatura più scura ed intensa, fino ad arrivare a tostature più tonde e morbide.

Ecco come preparare a casa un caffè cremoso e buono come al bar con un segreto che solo pochi conoscono

Molti fanno il caffè a casa ancora con la caffettiera o moka. Per quanto ci si sforzi di farlo buono come al bar, è difficile eguagliare quel livello. Ma qualche utile consiglio e soprattutto un piccolo segreto ci permetteranno di avere un caffè simile anche a casa.

Per avere un caffè cremoso con la caffettiera, potremmo utilizzare due accorgimenti. Il primo è quello di mettere una maggiore quantità di polvere nel filtro. Non bisogna esagerare però, perché le macchinette non sono fatte per sopportare grandi carichi di pressione. In questo senso, si consiglia di fare solo una piccola cupoletta di polvere di caffè da mettere nel filtro apposito. Questo ci permetterebbe già di avere un caffè più denso. Il secondo accorgimento consiste nel mettere l’acqua proprio sotto la valvola, ma non sulla valvola.

Il segreto per un buon caffè

Il caffè contiene già naturalmente degli zuccheri. La qualità arabica in genere ne contiene circa l’8%, mentre la robusta circa il 5%. Sono questi che vengono caramellati e sprigionano profumo durante la tostatura. Quando la temperatura comincia a salire all’interno della macchinetta, si diffonde per casa il profumo tipico del caffè.

Ebbene una volta messo il caffè nel filtro e dopo averlo leggermente pressato, possiamo aggiungere un pizzico di zucchero bianco al di sopra di esso. Questa piccola quantità, insieme al caffè sistemato a cupoletta, ci aiuterà ad avere più cremosità e anche un po’ di schiuma nella nostra tazzina casalinga, proprio come al bar. Abbiamo detto ci aiuterà, poiché la schiuma naturale del caffè dipende dalla sua qualità. Per una buona schiuma, ci vuole una buona arabica.

Approfondimento

Altro che bicarbonato, per pulire la caffettiera e contro il calcare basta un trucco a cui pochi pensano