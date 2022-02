Quando abbiamo poco tempo da dedicare alla cucina, uno degli ingredienti che può salvarci letteralmente la cena è la pasta di pizza. Facilmente reperibile in quasi tutti i supermercati, con essa è possibile realizzare tantissime ricette, sia dolci che salate, in pochissimo tempo.

Infatti, basterà soltanto condirla a nostro piacimento, scegliendo magari degli ingredienti vicini alla scadenza che abbiamo già in frigorifero.

In questa ricetta, vedremo come realizzare una deliziosa treccia che renderà speciale qualsiasi cena, ma che può essere anche un ottimo antipasto.

Per realizzarla ci serviranno:

1 rotolo di pasta per pizza;

60 g di passata di pomodoro;

90 g di mozzarella;

90 g di prosciutto cotto;

40 g di scamorza affumicata;

1 tuorlo d’uovo;

olio EVO, sale, pepe;

semi di sesamo.

Semplicemente squisita questa treccia di pizza da preparare al volo con pochissimi ingredienti

Innanzitutto versiamo in una ciotola la nostra salsa di pomodoro e condiamola con olio EVO, sale, pepe e qualche foglia di basilico. A questo punto, stendiamo un rotolo di pasta per pizza e dividiamolo in tre parti uguali, tagliando dal lato più lungo.

Al centro di ogni rettangolo, versiamo la passata di pomodoro condita e la mozzarella tagliata striscette. In questo caso, è preferibile utilizzare la mozzarella per pizza, poiché contiene meno grassi e meno acqua. Durante la cottura, infatti, questa non perderà molti liquidi e permetterà all’impasto di non sfaldarsi.

Una volta posizionata la mozzarella, adagiamo le fette di prosciutto cotto, o di qualsiasi altro affettato o salume. Rifiniamo aggiungendo anche qualche cubetto di scamorza affumicata.

A questo punto, non ci resta che sigillare bene ogni rettangolo, portando verso l’interno i lati esterni e richiudendo le estremità. Una volta creati dei salsicciotti, intrecciamoli tra di loro per formare una vera e propria treccia.

Per rendere più semplice e pratica la cottura, inseriamo la treccia all’interno di uno stampo per ciambellone, precedentemente irrorata con olio EVO. Uniamo le due estremità chiudendo il cerchio e spennelliamo sulla superficie il tuorlo sbattuto di un uovo.

Ora non ci resta che spolverare dei semi di sesamo ed infornare a 180 gradi per 25 minuti.

Sarà semplicemente squisita questa treccia di pizza di cui tutti andranno pazzi.

