Da una parte pensiamo alle nuove piante per balconi, giardini e appartamento, dall’altra dobbiamo preoccuparci di quelle piante che già abbiamo. Ed ecco quali sono le piante da potare a settembre e tra queste c’è anche la rosa. Le piante estive hanno fatto il loro corso, e molte di queste purtroppo le abbiamo salutate. Quindi stiamo già pensando come sostituirle. Delle idee le avevamo fornite anche noi. Ad esempio c’è questa pianta grassa che è una vera bomba perché ha una forma veramente particolare. Oppure quest’altra pianta che viene dal Sud del Pacifico che sembra una palma, ma è ancora più bella. Insomma di idee per ornare casa con delle nuove piante ci sono, ma adesso ci dobbiamo prendere cura di quelle che già abbiamo. E quindi arriva il momento della potatura.

Ecco quali sono le piante da potare a settembre e tra queste c’è anche la rosa

Il momento della potatura arriva tutti gli anni, ma è diverso per ogni pianta. Perché alcune piante si devono potare in un periodo, mentre altre in un altro. Oppure ci sono delle piante che si potrebbero potare in un mese dell’anno, ma che in realtà conviene farlo in un altro. Insomma è un po’ un casino, ma alla fine basta conoscere le proprie piante e tutto andrà liscio.

Le rose

Come abbiamo già accennato tra le piante da potare a settembre ci sono le rose. E quindi partiremo da queste. Possiamo chiamarla potatura di fine estate e serve a rimuovere i fiori morti, appassiti o sfioriti. Quest’azione è importante da fare perché così facendo si dà la possibilità alla pianta di fare un’altra fioritura. Importante sì, ma non obbligatoria. Infatti questa potatura in realtà si può anche evitare se non si ha voglia.

Il gelsomino

Questa pianta, che troviamo spesso nei muri di cinta della casa, a fine estate ha bisogno di una sforbiciata. La potatura del gelsomino però non è affatto semplice quindi conviene farsi aiutare da un esperto che saprà bene come fare. Perché non si tratta solo di togliere i fiori morti.

La siepe

Qui facciamo un discorso generale e parliamo della siepe. Questa infatti può essere formata da vari arbusti sempre verdi che però con l’arrivo dell’autunno hanno bisogno di una bella potatura. Quella da fare è la famosa potatura di mantenimento che però serve anche a dargli la forma che desideriamo. Perché magari vogliamo la siepe tonda, quadrata o rettangolare.

