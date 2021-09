Se non abbiamo un ottimo pollice verde e non vogliamo rinunciare però alla casa verde, allora scegliamo sempre le piante grasse. Queste storicamente sono considerate le piante indistruttibili, e questa pianta grassa unica nel suo aspetto è perfetta per casa e ci farà fare un figurone.

In commercio ci sono delle piante grasse dalle forme veramente più strane. Ma noi ci focalizziamo sempre sulle stesse. E invece oggi ci concentreremo su una pianta grassa veramente unica. Ora, è vero che le piante grasse hanno bisogno di poche attenzione, ma questo non significa che una volta messe in casa si possono ignorare. Anche queste hanno bisogno di acqua e la posizione in casa deve essere giusta, non possono essere messe ovunque.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questa pianta grassa unica nel suo aspetto è perfetta per casa e ci farà fare un figurone

Quindi cerchiamo bene di capire come possiamo prenderci cura del cactus Coda di topo, una pianta grassa unica nel suo genere. Questa pianta è veramente particolare perché esce dal vaso a cascata e queste lunghezze sembrano delle code di un topo. Alla fine dai fusti si formano i fiori di colore rosa che poi diventeranno piccoli frutti di colore rosso. È una pianta perfetta per casa, bisogna ricordarsi che i fusti crescono a cascata, quindi deve essere messa in alto.

Come prenderci cura della Coda di topo

Questa pianta deve essere messa in un posto ben soleggiato e non deve essere messa al freddo. Mai sotto i 10 gradi. D’estate può essere messa fuori, balcone o giardino, mentre d’inverno deve tornare al caldo di casa.

Per quanto riguarda l’acqua, ricordiamo che è una pianta grassa. Quindi non ha bisogno di particolare irrigazione. Ovviamente come accennato prima questo non vuol dire abbandonarla a se stessa. Controlliamo sempre il terreno e quando è troppo secco allora possiamo annaffiarlo. Solitamente si dà un po’ di acqua ogni 15 giorni, evitando di creare ristagni. Infatti i ristagni idrici sono il pericolo numero di questa pianta. Questo perché le radici andranno a marcire e di conseguenza la pianta morirà.

Il terreno in cui piantare questo cactus deve essere un terriccio leggero. Quando ci rechiamo dal vivaio chiediamo infatti un terriccio per piante grasse. Sempre al vivaio chiediamo anche un fertilizzante specifico per questa tipologia di pianta. Questo perché nel periodo di crescita ha bisogno di concime. Ed ecco un bellissimo cactus, molto originale, da tenere in casa.

Approfondimento

Maestosa pianta perfetta per l’interno facile da curare che farà invidia a tutti