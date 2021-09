Le piante che hanno bisogno di poca luce sono perfette per due ragioni. La prima riguarda gli appartamenti delle grandi città, che spesso presentano una parte meno assolata del resto della casa. L’altra ragione è relativa al nostro stile di vita. Se andiamo via in vacanza o partiamo anche solo per una gita del weekend, invece, o lasciamo sempre le persiane aperte o non abbiamo luce in casa.

Di conseguenza, se vogliamo abbellire casa con delle piante sarebbe bene cercare di scegliere quelle che vivono bene anche con poca luce. Proprio per questo, quindi, ecco quali sono le piante autunnali da appartamento che hanno bisogno di poca luce.

Ecco il verde che non ha bisogno di troppo sole

Partiamo dalle succulente. Le conosciamo anche cactacee e rappresentano uno degli arredi da salotti e interni che oggettivamente sopravvive anche senza di noi. In altre parole, questa tipologia di cactus può vivere anche solo con un po’ d’acqua ogni settimana. In commercio si trovano di tutte le dimensioni e forme. Sono delle piante naturalmente sempreverdi e possono essere rotonde o alte, basse con o senza spine. Le cactacee possono rappresentare l’inizio perfetto per chi ama le piante ma non le ha ancora mai tenute a casa. I loro fiori sono bellissimi.

Un’altra pianta perfetta per queste necessità è una tipologia di Sansevieria. Infatti, essa presenta tantissime varietà, di forme e dimensioni. Anche se molti le evitano, queste piante sono perfette anche per la camera da letto, Il tipo cha ha bisogno di poca luce si chiama sansevieria trifasciata. Si tratta di una specie quasi completamente autonoma che stupirà tutti gli ospiti per la grande eleganza. Le sue foglie hanno una forma unica, sono ovali e riescono a stare dritte con grazia. A volte hanno delle venature biancastre o gialle, che si possono sposare con altri elementi di arredo.

Un’altra pianta che ha bisogno di poca luce è l’aloe vera. Questa pianta è un toccasana: ci può aiutare quando ci scottiamo o ci tagliamo ed è anche ottima per assorbire l’eventuale umidità in casa. Certo, dobbiamo bagnarla di più delle piante grasse di cui parlavamo prima, ma in cambio ci regalerà tantissime soddisfazioni.

