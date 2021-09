Prendere due piccioni con una fava sembra solo un’espressione di stupore e incredulità. Raramente nella vita di tutti i giorni riusciamo a trovare delle soluzioni che riescono a darci soddisfazioni in ambiti diversi. Eppure, esistono alcune piante che, per natura, riescono ad assorbire e attenuare l’impatto dell’umidità di casa nostra.

Certo, non fanno miracoli, ma fanno la loro parte. Infatti, sembra incredibile ma ecco le piante comuni che assorbono l’umidità in casa. Scopriamo quali sono.

Nostre amiche

Partiamo con il presupposto che, se l’umidità e la muffa di casa nostra sono dei problemi che persistono da tempo, le piante non possono risolverle per noi. In quel caso, dobbiamo naturalmente contattare uno specialista e farci fare un preventivo per ristrutturare la parte di casa più problematica. Oppure, dobbiamo quantomeno pensare di comprare un deumidificatore.

Se, invece, il problema è leggero, ci sono delle piante che fanno al caso nostro. Un’ultima considerazione riguarda proprio la vita delle piante. Con le loro foglie riescono ad assorbire l’umidità, ma hanno bisogno d’acqua e innaffiamento. Dobbiamo trovare, dunque, un giusto equilibrio tra tutti questi fattori.

La prima pianta nostra alleata è l’aloe. La conosciamo per le grandi proprietà cosmetiche, ma non sappiamo che le sue foglie riescono ad assorbire molta umidità. Altra pianta da avere sempre in casa è la felce, che riesce anche a dare un tocco di verde intenso al nostro salotto. Un’altra scelta ideale per combattere l’umidità è l’orchidea. Infatti, sono già in molti a mettere l’orchidea o le orchidee proprio nel bagno o in cucina, i tipici luoghi dove l’umidità si concentra.

Non dobbiamo poi dimenticarci del bambù, che vive bene anche senza una luce forte e diretta. Inoltre, se non siamo delle persone che amano passare tanto tempo a prendersi cura delle piante, possiamo provare a mettere l’aglaonema in casa. Infatti, è perfetta per il bagno, visto che si sviluppa in posti oscuri e molto umidi.

Dato che ci avviciniamo all’inverno, nella nostra lista non può mancare l’azalea. In questo caso dobbiamo solo ricordarci di non lasciarla in prossimità di correnti d’aria. Infine, la sansevieria. In Francia e in Italia si conosce anche come lingua di suocera dato che è bella appuntita e molto lunga. Le sua natura la spinge proprio a vivere in ambienti umidi, prendendo tutta l’acqua.

Avere delle piante a casa, oltre a essere molto utile, è anche un segno di amor proprio, nonché un segno di importanza per la nostra vita di tutti i giorni.

