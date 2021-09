Opportunità in vista per grossi colossi dell’industria italiana. La volontà e i segnali di ripresa economico finanziaria del Paese spingono forte e grandi realtà cercano personale. Infatti, sono in arrivo imperdibili opportunità di lavoro per diplomati e laureati in grandi aziende come la compagnia aerea Ryanair ed Enel SpA. Realtà solide e in crescita continua che offrono in Italia e all’estero opportunità di crescita e formazione interna all’azienda (soprattutto nel caso di Enel). Vediamo nel dettaglio.

In arrivo imperdibili opportunità di lavoro per diplomati e laureati in grandi aziende

La compagnia aerea irlandese di voli low cost Ryanair incrementa la flotta e punta su nuove rotte dalle basi di Roma, Bergamo e Milano. Questa crescita comporta l’incremento di personale stimato in circa 800 unità in vista proprio dell’aumento di voli nel periodo invernale. Le posizioni di lavoro principalmente si rivolgono ad ingegneri, personale di cabina e piloti.

Occhio alle offerte di lavoro sul sito ufficiale

Consigliamo di monitorare con costanza il sito ufficiale della compagnia e la sezione dedicata perché ci sono posizioni lavorative nuove a cadenza periodica regolare. Ad esempio, in Lombardia, Ryanair progetta l’apertura di due hangar (aviorimesse) per assunzioni e nuove opportunità di lavoro. Da fonti d’informazione locale bergamasca apprendiamo dell’assunzione di circa 150 persone per la manutenzione degli aerei. Il nostro suggerimento è di monitorare bene il sito ufficiale e la sezione specifica per monitorare le posizioni e procedere alla candidatura.

Enel in cerca di diplomati

Il colosso della distribuzione di energia e gas che è presente in circa 30 Paesi nel Mondo punta ad un notevole incremento di personale nei prossimi anni. Le previsioni che riportano i portali di recruiting più autorevoli parlano di circa 4000 unità a livello nazionale. Può essere un’importante opportunità per ragazzi appena diplomati. Infatti l’azienda punta ad un contratto di apprendistato di 36 mesi.

Nello specifico le figure richieste dovrebbero fare riferimento a diplomi ad indirizzo tecnico professionale per lo svolgimento di funzioni tecniche e operative. I cadetti sarebbero affiancati da un tutor aziendale nell’ambito di un percorso di formazione teorico-pratica. Sul sito ufficiale Enel alla sezione Posizioni aperte tramite selezione del Paese d’interesse, possiamo trovare già le prime e diverse posizioni utili cui inoltrare la candidatura. Come per il caso di Rynair, il portale ufficiale Enel va costantemente monitorato perché l’aggiornamento sulle opportunità di lavoro è continuo. Sono diverse, infatti, le possibilità anche per laureati e diverse le sedi di lavoro all’estero.

Consiglio

Suggeriamo anche di approfondire ulteriori richieste di occupazione da parte di altre realtà solide che possiamo consultare e valutare.