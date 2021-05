Ci sono delle piante meravigliose e dei fiori stupendi che riescono a rallegrare le nostre giornate. A volte li prendiamo per una sera soltanto e a volte li piantiamo per una vita intera. Sia quel che sia, le piante sono il mezzo con cui riusciamo a riconciliarci con la natura e con il creato.

Per questo molti studi dimostrano che chi ha delle piante a casa riesce a sentirsi più felice della media delle altre persone. Un po’ come camminare in un bosco o in un parco.

Oltretutto, le piante oltre a incidere positivamente sulla nostra psiche sono anche delle ottime alleate nella lotta contro i cattivi odori. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo infatti scritto qui un articolo su come una pianta in particolare riesce a far profumare per giorni e giorni casa nostra.

Tuttavia, secondo alcune filosofie e conoscenze orientali, le piante hanno anche un potere su vari altri aspetti della nostra vita. Oggi ne vedremo una in particolare, che ci darà immense soddisfazioni. Ecco la pianta meravigliosa che farà esplodere la nostra energia a letto e nella vita di tutti i giorni.

Il glicine, una storia di successo

Parliamo naturalmente del glicine, quella pianta che scientificamente rientra nei rampicanti decidui e che sa tanto di primavera. I suoi fiori variano dal viola al lilla al bianco. E fino al rosa. Arriva naturalmente dall’estremo Oriente, Giappone e Cina in particolare.

Una storia di intimità

Inoltre, secondo una tradizione orientale il glicine è anche quella pianta che riesce a riequilibrare i nostri desideri più intimi. Riesce, infatti, a darci quella forza e quell’intensità necessaria per trovare quell’appagamento dei sensi che tutti desideriamo.

Sarà per l’aroma dei suoi fiori viola o bianchi, o sarà soltanto per la sua presenza in giardino, questo non possiamo dirlo con certezza.

E, purtroppo, noi occidentali che siamo così legati alla scienza non possiamo nemmeno dire con certezza se ci sono evidenze scientifiche a supporto di questa tesi. Ad ogni modo, la pianta del glicine è così bella che comunque converrebbe sempre averne una. Ecco la pianta meravigliosa che farà esplodere la nostra energia a letto e nella vita di tutti i giorni.