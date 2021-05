Tra gli accessori che fanno la differenza le borse si aggiudicano il primo posto. Molte donne, infatti, ritengono che prima dell’abbigliamento e prima delle calzature una bella borsa sia in grado di elevare anche l’outfit più banale.

In un precedente articolo si era spiegato come riporre correttamente le borse all’interno dell’armadio per evitare di rovinarle (consultare qui).

Tuttavia, come molte sanno, non in tutte le stagioni vengono riproposte le stesse tipologie di borsa. Si passa dalle micro bag alle maxi bag nel giro di pochi mesi, dai colori scuri ai colori accesi e da un modello all’altro.

In questo articolo si andranno, infatti, a scoprire quali sono le borse che più verranno apprezzate nella stagione estiva che si sta avvicinando. Si può anticipare che tra i modelli di punta non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Tra borse a spalla, a mano, con tracolla o secchielli tutti i gusti verranno soddisfatti. Ecco quali sono le borse più belle del momento da sfoggiare in riva al mare per essere alla moda senza fatica. Ma andiamo con ordine e parliamo prima dei colori di tendenza per l’estate 2021.

Colori

Per quando riguarda i colori, come ogni estate, tornano i colori accesi e brillanti. Quindi via libera a colori divertenti che riusciranno ad arricchire qualsiasi outfit.

Non solo colori pastello, saranno disponibili anche colori come il lime e il giallo. L’estate è davvero il momento giusto per osare e dare la possibilità ai colori di entrare nella propria routine quotidiana.

Gli accessori sono i perfetti alleati per imparare a sperimentare e andare oltre ai classici colori.

Dopo avere parlato dei colori di tendenza, ecco quali sono le borse più belle del momento da sfoggiare in riva al mare per essere alla moda senza fatica.

Borse piatte

Un primo modello di borsa che si è vista molto sulle passerelle ha un certo stile retrò e vintage.

Bidimensionale, sottile di forma schiacciata e rettangolare è un tipo di borsa capace di ricordare molto le classiche “borse della nonna”.

Non si tratta di borse molto capienti ma si tratta di accessori facili da abbinare e capaci di donare carattere al look.

Borse a rete e rafia

Le borse a rete, poi, come ogni anno ricominciano a spopolare con l’arrivo dell’estate. Si tratta di un tipo di borsa difficile da portare ma che non è raro vedere indossata anche in città.

Sono borse solo all’apparenza semplici, infatti molte hanno rifiniture pregiate in pelle o paglia.

Un altro tipo di borsa che ciclicamente ritorna è rappresentato dalle borse di paglia e rafia delle dimensioni più disparate.

Catene

Un altro must di questa stagione estiva saranno le tracolle a catena che vengono riproposte dopo aver spopolato durante l’inverno.

Comoda e versatile la borsa con tracolla a catena è capace di creare un perfetto mix tra eleganza e street style. Brand di lusso e fast fashion l’hanno riproposta in diverse versioni, dalle catene a maglia più stretta a quelle con maglia larga.

Secchielli

In questo 2021 troviamo, poi, un vero e proprio ritorno dei secchielli colorati o dei classici colori.

Perfetti per unire stile e comodità si troveranno di diversi materiali, dalla pelle alla paglia e di diverse dimensioni.