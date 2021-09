Riuscire a trovare la persona giusta, con cui passare l’intera vita, non è per niente facile. Chi è stato fortunato, ha trovato l’amore in adolescenza, ma c’è anche chi lo ha incontrato in età adulta.

A tutti piacerebbe avere una sfera magica, per sapere se quella che stiamo vivendo sarà una storia duratura. Perché non è detto che duri per sempre. Riuscire a trovare il giusto equilibrio nella coppia è uno dei segreti per vivere a lungo insieme.

Il rispetto, la stima, la comprensione e la fiducia sono aspetti importanti per mantenere salda una relazione. Ma è indispensabile anche avere una forte affinità, per incastrare i rispettivi caratteri. Se manca la compatibilità, in linea generale, sarà difficile portare avanti una storia d’amore.

Studiare le caratteristiche dei segni zodiacali, potrebbe aiutare a stabilire alcune affinità di base. Secondo l‘astrologia, si potrebbero creare delle coppie perfette e altre impossibili, grazie ai tratti distintivi di ogni segno zodiacale.

Ecco quali sono i segni zodiacali che si attraggono e quali sono incompatibili

Il segno dell’Ariete è passionale, energico, intraprendente. La sua istintività spesso lo porta anche a rischiare. Ama le sfide e l’avventura, le affronta a testa alta, avendo fiducia in sé stesso. Per questo motivo, ha bisogno di una persona al suo fianco che condivida la sua curiosità e voglia di scoprire cose nuove.

Per questo segno sarebbero adatte persone non opprimenti, indipendenti, comprensive, come l’Acquario, ad esempio. Questa coppia sarà divertente, vivace, creativa e mai noiosa,

Attenzione, però, alle scintille quando diventano fiamme. Anche sagittario, segno di fuoco, potrebbe essere un buon partner per l’Ariete.

Più stabile e paziente il segno del Toro, segno di terra, desidera una vita tranquilla e semplice. Solitamente, è gentile, affettuoso, determinato e testardo, potrebbe avere bisogno di una persona ugualmente responsabile come la Vergine. Il loro potrebbe essere un rapporto completo ed equilibrato. Possibili altri partner sono Capricorno e Sagittario, che credono nella lealtà e nella razionalità.

Mai e poi mai

Se ci affidiamo all’oroscopo, ecco quali sono i segni zodiacali che si attraggono e quali sono incompatibili.

I partner incompatibili potrebbero essere Leone e Cancro o Scorpione, diversi anni luce negli atteggiamenti e pensieri.

Un rapporto conflittuale potrebbero averlo, poi, Pesci e Vergine, uno vivace ed espansivo, l’altro preciso e più severo.

Un problema di punti di vista potrebbe essere dietro l’angolo anche per Bilancia e Capricorno. Il primo è un segno volatile e socievole, il secondo rigido e conservatore. Questa diversità potrebbe causare non poche discussioni.

Approfondimento

