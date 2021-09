Il proverbio “chi trova un amico trova un tesoro” lo conosciamo tutti, deriva addirittura dalla Bibbia. Perché il valore dell’amicizia è inestimabile e insostituibile. Molti amici sono di vecchia data, conosciuti a scuola, ma continuano ad essere nella nostra cerchia.

Avere amici veri e leali è un valore aggiunto nella nostra vita, nei momenti belli e meno felici. Condividere con loro vacanze, cene fuori o semplici chiacchierate, riempie il cuore e aiuta a vivere meglio. Siamo propensi a confrontarci, a vedere il Mondo sotto altri occhi, ritrovando un certo benessere. Perché avere un amico, o amica, al proprio fianco aiuta anche a gestire lo stress e ansie, condizionandoci positivamente. Anche diversi studi condotti negli anni convalidano gli effetti positivi.

Fa bene anche al fisico

Nel 2011 in Canada alcuni ricercatori confermano l’antico proverbio sull’importanza dell’amico, esaminando un campione di 103 ragazzi tra i 10 e i 12 anni, maschi e femmine. Ognuno ha compilato un opuscolo dove raccontavano degli avvenimenti precedenti e lo stato d’animo, misurando, tramite la saliva, i livelli di cortisolo.

Dopo 4 giorni di raccolta dati, i ricercatori hanno riscontrato che la presenza di un migliore amico in un’esperienza negativa limitava e ristabiliva i valori di cortisolo e autostima. Questo studio, quindi, rivela come sia importate avere al proprio fianco, soprattutto nei momenti di forte stress, un amico vero, anche per il nostro benessere fisico.

6 segnali fondamentali per capire se si tratta di un’amicizia falsa e opportunista

Non è sempre facile riuscire ad avere amicizie pure e sincere, spesso ci lasciamo ingannare o rimaniamo delusi, se la persona che reputavamo amica ci volta le spalle. Ma ci sono dei comportamenti che sono un campanello d’allarme, dovrebbero farci capire che stiamo perdendo del tempo.

Un segnale evidente è quando non riceviamo la giusta attenzione. Se mentre parliamo e ci confidiamo con quello che crediamo un amico, lo vediamo assente e distratto, vuol dire che è troppo concentrato su di sé. Un buon amico o amica si preoccupa ed è interessato ai nostri eventuali problemi o pensieri.

L’ironia e la simpatia non devono essere scambiate con l’umiliazione e la mortificazione, soprattutto se ci sono altre persone. Se quella che reputiamo un’amica ci prende sempre in giro o ci deride in maniera pesante, senza capire che siamo in difficoltà, c’è qualcosa che non va.

Se non mantiene i nostri segreti e rivelazioni, senza motivo, non è una persona che ci rispetta e ci vuole bene.

Ma anche se sparisce e non ci chiama, non ha voglia di coltivare l’amicizia. Perché è importante nutrire e mantenere il rapporto costante e continuo.

Un’amicizia deve essere sana, non devono esistere situazioni di dominazione, aggressività, subordinazione. La comunicazione in questi casi può chiarirci le idee.

Uno dei 6 segnali fondamentali per capire se si tratta di un’amicizia falsa e opportunista è se ci critica e non appoggia le nostre scelte. Non è bello sentirsi sempre scoraggiati, soprattutto da quella che dovrebbe essere la nostra amica. Anche se non è d’accordo, può tranquillamente esporci la sua idea, ma non rimproverare o giudicare severamente.