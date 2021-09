Questo è il momento perfetto per cominciare a programmare delle piccole vacanze in occasione dei prossimi ponti. Infatti, i voli delle compagnie aeree al momento presentano dei costi abbastanza contenuti e per questo motivo è meglio acquistarli subito. Infatti, se anche si dovesse poi non utilizzare i biglietti il prezzo pagato sarebbe talmente irrisorio da farcelo rimpiangere. Al contrario invece comprandoli all’ultimo momento ci troveremmo a dover sborsare un’ingente quantità di soldi. Ma dove è meglio andare? Noi consigliamo un centro poco frequentato, ma veramente pittoresco. Infatti, pochi la conoscono ma questa meta europea super economica è l’ideale per una fuga a settembre. Vediamo insieme cosa possiamo visitare lì e nei suoi immediati dintorni.

Pochi la conoscono ma questa meta europea super economica è l’ideale per una fuga a settembre

Stiamo parlando di Breslavia (in lingua locale Wroclaw), cittadina polacca situata per la precisione nella parte della Bassa Slesia. I due nomi tuttora utilizzati per indicarla sono quello originale e quello invece sovraimposto dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo centro fu molto importante durante il periodo medievale, soprattutto per la sua vicinanza al fiume Oder dove passavano le merci.

Tutto il centro è disseminato da esempi di architettura gotica civile. Questa è soprattutto evidente nella Piazza del Mercato dove è presente il Municipio. Essendo il cuore pulsante della città è sempre pieno di movida. È anche imperdibile una visita all’isola della cattedrale, il nucleo più antico della città che è circondato dalle acque del fiume. Qui si possono vedere due chiese maestose: la Collegiata di Santa Croce e la Cattedrale di San Giovanni Battista.

Una attività molto divertente da fare anche in compagnia dei più piccoli è la caccia allo gnomo. Per le vie di Breslavia, infatti, sono presenti delle piccole statue raffiguranti queste creature magiche. Trovarle tutte dovrebbe portare fortuna.

Cosa vedere vicino alle città degli gnomi

Il periodo di permanenza consigliato per godersi questa città senza stress è di 3 giorni. Se invece si volesse prolungare, ci sarebbero delle alternative altrettanto valide da visitare nelle vicinanze. Ad appena due ore di macchina si trova Czestochowa, meta di pellegrinaggi all’omonima Madonna. Anche se non si fosse credenti però la visita vale la pena dato che si tratta di un meraviglioso santuario. Allungando ancora un po’ si giunge all’antica capitale, Cracovia.

Approfondimento

Questo borgo medievale fra i più belli d’Italia è perfetto per una toccata e fuga a settembre