5 idee semplici per creare segnaposto natalizi fai da te originali con pigne e altro

Per dare un tocco di originalità alla tavola natalizia, potremmo realizzare in casa dei bellissimi segnaposto. Sono così semplici che tutti potrebbero riuscirvi e il risultato sarà spettacolare! Vediamo alcune idee originali per personalizzare al meglio il momento del pranzo.

Il giorno di Natale è davvero particolare. La tavola si imbandisce di abbondanti portate e squisiti manicaretti, come l’immancabile panettone gastronomico. Se è vero che ci lasceremo attrarre completamente dal cibo, è comunque opportuno pensare all’allestimento. Per rendere tutto più originale e degno di nota, potremmo sistemare dei fantastici segnaposto fatti proprio da noi. Gli ospiti li adoreranno e riconosceranno il frutto del nostro lavoro. Ecco alcuni spunti utili, che si realizzano con pochi materiali e sono perfetti anche per chi ha il tempo libero contato.

5 idee semplici per creare segnaposto natalizi favolosi e dare lustro alla tavola

Per creare i nostri segnaposto potremmo servirci delle pigne, utili anche per profumare casa in modo naturale. Iniziamo ritagliando da un cartoncino dei riquadri di forma rettangolare. Su ciascuno di questi annoteremo il nome dei convitati. Dopodiché infileremo il bigliettino in cima alla pigna, tra le fessure. Se necessario serviamoci del nastro adesivo per tenere fermo il tutto.

Una seconda idea è quella di avvolgere attorno alla pigna uno spago. Proseguiamo infilando quest’ultimo in un bigliettino, su cui segneremo il nome del commensale. Per abbellire ulteriormente la creazione, potremmo spruzzare sulle pigne un po’ di vernice glitter spray.

Se abbiamo un briciolo di dimestichezza in più col fai da te, possiamo realizzare dei segnaposto a forma di alberello. Tutto quello che dovremo fare sarà avvolgere a cono dei cartoncini. A questo punto potremo colorarli come preferiamo e sistemare sulla punta un batuffolo di cotone.

Anche con rametti e bastoncini

I più golosi tra noi avranno di certo qualche dolcetto nascosto in casa. Per esempio, i bastoncini di zucchero sono perfetti per dare vita a un pratico segnaposto. Dovremo prima di tutto procurarci qualche rametto di rosmarino, da posizionare sul piatto. Poi vi appoggiamo sopra il bastoncino e leghiamo tutto con una cordicella. Ed ecco fatto!

In modo simile, potremmo legare insieme due bastoncini con del nastro adesivo colorato (magari rosso, per restare in tema). Fatto questo potremo aggiungere le decorazioni che più ci piacciono. Potremmo servirci di un filo di ferro e qualche perlina, che sapranno impreziosire a dovere. Con queste 5 idee semplici per creare segnaposto natalizi miglioreremo l’aspetto della nostra tavola, rendendo il giorno di Natale ancora più speciale!