Siamo a un passo dalla fine di questo lungo 2021. Riponiamo finalmente nel cassetto un anno caratterizzato da mille dubbi e incertezze, un anno che certamente non dimenticheremo con molta facilità. Il 2021 ci ha regalato dolori e gioie, sorrisi e speranze. I transiti astrologici ci lasciano sperare per un futuro ricco di sorprese e soddisfazioni. Il 2021 è stato l’anno della ricostruzione post Covid 19, un anno di rinascita, è l’anno dei grandi ritorni: delle vittorie sportive, del ritorno alla vita sociale, con tutte le accortezze del caso. Dunque è stato un anno dai due volti: difficile e soddisfacente allo stesso tempo.

Cosa ci aspetta nel nuovo anno. Nuovi orizzonti, appaganti progetti, diversi approcci, sarà un 2022 incredibilmente ricco di amore e coincidenze fortunate per 3 segni zodiacali dell’oroscopo.

Se per alcuni segni dell’oroscopo sarà soprattutto un anno di riscatto, altri andranno in contro a vere e proprie rivoluzioni per ciò che riguarda l’amore.

Sarà un 2022 incredibilmente ricco di amore e coincidenze fortunate per 3 segni zodiacali dell’oroscopo

In amore, sarà un anno interessante per due segni d’Aria solitamente con la testa fra le nuvole e allergici agli impegni stabili. Un vortice di emozioni attende un segno di Terra, abituato a vivere con i piedi ben puntati sul terreno.

Il primo segno astrologico a dover fare i conti con gli stravolgimenti dell’amore è il Toro. Il 2022 sarà un anno di passi importanti, dove talento e intuito saranno gli alleati. L’inizio del 2022 sarà caratterizzato da una girandola di emozioni, seguito da una dolce primavera e da un tripudio in inverno.

Notizie importanti anche per l’eterna indecisa Bilancia. È arrivato il momento di godersi la vita con leggerezza. La parola chiave è accettare il cambiamento. La primavera soprattutto potrebbe condurci verso scelte importanti.

L’Acquario dovrà star attento a valutare come ‘giocare’ al meglio le proprie carte. 2022 fa rima con passione e amore, soprattutto nei primi mesi dell’anno. Si prospetta un anno entusiasmante e decisamente positivo. Per fortuna senza mai strafare, perché gli Acquario, mai come nei prossimi mesi, saranno razionali e con i piedi per terra.

Occhio ai single

Notizie importanti ovviamente anche per i single. Il 2022 per i single sotto il segno del Toro sarà l’anno in cui scommetteranno probabilmente su un nuovo tipo d’approccio: i social. I Toro infatti saranno attratti da una gran voglia di apertura e condivisione verso l’esterno.

Per i single nati sotto il segno della Bilancia, l’anno venturo, sarà un’occasione seria per ritrovare fiducia nel genere umano e nell’amore. Socializzazione, svago, ironia e dialogo, si alterneranno a momenti utili per correre e acchiappare l’anima gemella.

Differente la situazione per gli Acquario, cui aspira in amore a trovare la persona giusta. L’anno comincia tra indecisione e fasi no. Per fortuna, sarà solo un momento di passaggio. Gli Acquario avranno infatti modo di trasformare le fasi no in sensualità, intraprendenza e disponibilità emotiva.