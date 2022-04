I social network sono diventati, sempre di più, la nostra identità digitale per eccellenza. Tutti, in un modo o in un altro, rappresentano una parte del nostro essere “animali sociali”. Facebook ci serve per recepire informazioni utili, Instagram per condividere e comunicare i nostri momenti, fermi in un istante fotografico. LinkedIn è il nostro specchietto professionale e TikTok rappresenta la nostra versione giocosa e giovanile. Ma non è sempre detto che tutti siano fatti esattamente per noi. Magari abbiamo aperto l’account da diverso tempo, ci siamo quasi abituati a scorrere le notizie, ma di fatto non riusciamo più a trarne nulla di positivo. E, quindi, siamo arrivati alla conclusione di voler eliminare la nostra versione social di uno o più profili.

Basta questa tecnica semplice ed immediata per eliminare o disattivare gli account di questi 2 social network usati in tutto il Mondo

Se consideriamo, per esempio, Facebook è ormai possibile eliminare definitivamente il nostro account con un semplice click. Cancellando per sempre tutte le informazioni che, negli anni, abbiamo caricato sulla piattaforma. La procedura è molto semplice e si può usare direttamente il nostro smartphone. Tutto quello che dovremo fare è andare sul Menù, scorrere fino a “Impostazioni e privacy”. Ancora, entrando in “Informazioni personali e dell’account” e successivamente in “Proprietà” le scelte a disposizione saranno 2. O disattivare temporaneamente l’account, continuando ad utilizzare alcune funzioni come Messenger, oppure eliminare definitivamente tutte le funzioni e tutte le informazioni contenute.

Eliminare o disattivare un account Instagram

Per quanto riguarda Instagram, invece, non è possibile eliminare l’account direttamente dall’applicazione. Ma si può comunque procedere usando solo il telefonino. Entrando direttamente su internet all’indirizzo instagram.com, sarà anche qui possibile eliminare definitivamente o disattivare temporaneamente i nostri profili. Potremo anche arrivare al sito dall’app, cliccando nelle Impostazioni la voce “Centro assistenza”. Questo ci rimanderà in un baleno alla pagina nel browser. Ci verrà solo chiesto perché intendiamo procedere con questa scelta. Per entrambe le piattaforme, quando si sceglie l’opzione di disattivazione momentanea, non servirà fare altro se non riaccedere con le nostre credenziali anche in app per riattivare e recuperare tutti i dati nascosti. E, anche in questo caso, l’eliminazione sarà definitiva e perderemo tutti gli elementi salvati sulla piattaforma social. Basta questa tecnica semplice ed immediata per disinstallare, per sempre o solo per un po’ di tempo, queste applicazioni sul telefonino.

