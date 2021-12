I più golosi non resisteranno a gustare durante le feste squisiti dolci e torte che arricchiranno le tavole a fine pasto.

Tra pandori e panettoni non mancheranno i classici tiramisù, creme al cucchiaio e l’irresistibile profiterole francese. Una montagna di prelibatezza composta da tanti piccoli bignè farciti all’interno con panna e all’esterno ricoperti di glassa al cioccolato. Nonostante sia un classico dolce, esistono delle varianti che non hanno nulla da invidiare alla versione tradizionale.

L’unica insidia di questo strepitoso dolce coreografico è la preparazione del bignè, che dovrebbe essere gonfio e fragrante all’interno. Per realizzare una perfetta pasta choux, esistono dei semplici trucchetti che renderanno le nostri composizioni culinarie deliziose.

Gli ingredienti base per realizzare i bignè sono: farina, burro, acqua, uova, zucchero ed un pizzico di sale. Fondamentale è la doppia cottura, ovvero prima in un pentolino e poi al forno, con l’aiuto di una tasca da pasticcere.

Il vero colpo di genio, però, sarebbe prepararli in abbondanti quantità e conservarli, per averli sempre pronti in qualsiasi occasione.

Abbiamo sempre mangiato i bignè come profiterole rinunciando a questo salato antipasto sfizioso pronto in 10 minuti

Soprattutto in occasione dei pranzi e delle cene di questo periodo, potrebbe essere strategico non dover perdere troppo tempo nelle lunghe preparazioni, trovando i bignè già fatti. Inoltre, invece di farcirli con creme dolci, potrebbero diventare un piatto da servire come stuzzichino prima del pranzo.

Infatti, abbiamo sempre mangiato i bignè come profiterole, rinunciando a questo salato antipasto sfizioso pronto in 10 minuti, che accontenterà tutti i palati. In questo caso, se avremo i bignè già pronti, dovremo solo preparare le farciture che insaporiranno ad arte questi golosi scrigni. Vediamo come.

La prima idea è realizzare una semplice mousse, delicata ma saporita, a base di ricotta. Basterà frullare la ricotta, aggiungendo sale e pepe o paprika, inseriamo la farcitura all’interno del bignè. In più, mettiamo un pezzo di pomodoro secco e noci, oppure acciughe e granella di nocciole.

Decoriamo l’esterno con un ciuffetto di ricotta e un discetto di ravanello.

Zucca e gorgonzola

Ancora più sfiziose e particolari sono le farciture del bignè a base di zucca e gorgonzola. Sbollentiamo dei cubetti di zucca, scoliamoli e frulliamoli insieme a del gustoso gorgonzola, possiamo usare anche quello arricchito con il mascarpone.

Dopo avere creato una spuma cremosa, con la sac à poche farciamo l’interno del bignè. Sopra, invece, spargiamo granella di pistacchio o chips di pancetta, realizzate in forno o fritte in padella.

Un modo veloce e originale per evitare di mangiare i bignè sempre con i dolci e dare sfogo alla fantasia in cucina.